$!Virus que afectan a los pollos no representan riesgo para el ser humano

Los virus Newcastle y la influenza aviar no se transmiten al ser humano, por lo que la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) y el epidemiologo Edgar Bailey recomiendan el consumo de la carne blanca sin mayores riesgos para las personas.

La ADA aseguró que no habrá desabastecimiento de pollo en el país porque cuentan con el inventario necesario para suplir la demanda del mercado.

Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultores, dijo, además, que los productores cuentan con un inventario de seguridad que es monitoreado cada semana.

“Consumir pollo es más seguro que nunca. Todas esas informaciones que han salido son totalmente falsas. Estos virus no afectan al ser humano y los mismos están desde hace muchos años en el país”, señaló.

Dice que la Organización Mundial de la Salud, así como la Organización Mundial de Sanidad Animal aseguran que estos virus no se transmiten al ser humano y que los mismos desaparecen en menos de 30 segundos cuando tienen contacto con el fuego.

El empresario lamenta las declaraciones de varias personas que no cuentan con ningún aval científico para hablar sobre este tema.

Asimismo, el epidemiólogo Edgar Bailey afirmó que en la actualidad no existe vacuna para el ser humano contra la influenza aviar y el Newcastle porque los mismos no se transmiten al ser humano.

“El Newcastle es prevenible para las aves a través de vacuna, pero para el ser humano no porque no es transmisible, no hay riesgo al consumir carne cocinada y los huevos”, dijo el experto internacional.