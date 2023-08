Borrarán más de 600 mil solicitudes de Plan Viviendas Familia Feliz incompletas

El viceministro de Proyectos de Inversión que lleva la parte operativa del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, Camel Curi, reveló que el 80 % de las personas que llenaron el formulario para adquirir una vivienda a bajo costo no contestan sus teléfonos cuando son contactados por la entidad para dar curso a su solicitud.

Curi confesó que el plan de viviendas se ejecuta con retraso por los problemas que se presentaron al inicio del proyecto como la inflación y la escasez internacional de materiales de construcción debido a la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania, sin embargo, indicó que ha experimentado la situación de tener casas listas sin adquirientes.

Refirió de formularios que no poseen números telefónicos, de solicitantes que cambiaron de número de contacto o que simplemente no contestan las llamadas.

"Hemos recibido 600 mil solicitudes, miles sin número de teléfono y el ochenta por ciento no contesta las llamadas... Tengo unidades listas en la Zona Oriental en las que me tardo dos meses para conseguir los clientes, buscando clientes, porque llamo y no me puedo comunicar", deploró.

Eliminarán solicitudes incompletas

Curi indicó que muchas de las personas que se quejan por el tiempo que tienen en la plataforma y no son contactadas se debe a este problema. Señaló que la plataforma de Familia Feliz está siendo restructurada para mejorar la comunicación con los solicitantes. A su vez, hizo un llamado a los solicitantes a completar el llenado de su formulario, puesto que de no hacerlo, el personal no puede visualizar el documento para darle curso a la solicitud.

"Estamos desde ya actualizando nuestra base de datos y a partir del 12 de agosto todas las solicitudes incompletas serán eliminadas cada 24 horas de manera automática", expresó, y exhortó a los que aspiran tener su primera vivienda a no quedarse fuera.

A su vez, invitó a los solicitantes que tienen mucho tiempo esperando a llamar la línea *462 o dirigirse a uno de los centros de atención al ciudadano para más información.

¿Cuándo convocan?

El viceministro explicó que el organismo llama según vaya iniciando la construcción del proyecto seleccionado y son priorizadas madres solteras, mujeres que han sufrido maltrato o madres de muchos hijos, quienes reciben bonos adicionales para adquirir la primera vivienda.

Indicó que, a la fecha, como Vivienda Feliz, el Gobierno ha entregado 1,200 y 8,000 se encuentran en construcción, 2,000 de estas se entregarán en diciembre. Augura una entrega masiva de apartamentos en el 2024.

Puntualizó que en los últimos ocho meses se ha ido regulando la situación de los materiales de construcción, lo que ha permitido que el Gobierno aumente las entregas de viviendas.

¿Qué significa el estatus de tu solicitud?

Para dar seguimiento a sus solicitudes debe ingresar al formulario de registro Aplica pa' tu vivienda, colocar su país de residencia, posteriormente su cédula y automáticamente la plataforma le arrojara el estado de su solicitud, con los siguientes significados:

Proceso de evaluación/evaluando: Indica que el solicitante se encuentra proceso de evaluación. Lista de Espera: Indica que el solicitante fue evaluado y se encuentra en la lista prioridad 1 de atención, se está identificando una vivienda según estos criterios de atención (Disponibilidad de proyecto o vivienda, ingreso familiar y localidad de residencia). Lista de Elegibles: Indica que el solicitante fue evaluado y se encuentra en la lista prioridad 2 de atención debido a su condición social y/o económica, este grupo se atiende después de las solicitudes en lista de espera, según criterios de selección (Disponibilidad de proyecto o vivienda, ingreso familiar y localidad de residencia). Preseleccionado: Indica que el solicitante ya tiene un proyecto con una vivienda identificada, se encuentra en espera de ser vinculado. Para pasar a la siguiente etapa el solicitante debe aceptar la vivienda sugerida y tener una precalificación bancaria favorable por una entidad de intermediación financiera (EIF) habilitadas en el plan. Beneficiario en Proceso de entrega: Indica que usted es beneficiario de los subsidios del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz y que está vinculado a un proyecto que se encuentra en proceso de construcción, el beneficiario acepto la vivienda sugerida y tiene una precalificación bancaria favorable. Beneficiario con entrega: Indica que el beneficiario de los subsidios del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz y que ya recibió y fue entregada su vivienda.