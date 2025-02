A pesar de estadísticas de incendios, ciudadanos no aseguran sus viviendas

A pesar de la alta incidencia de incendios que destruyen residencias (50 cada mes, aproximadamente) la inversión en seguros contra siniestros de ese y otro tipos frecuentes, como huracanes e inundaciones es baja, según Franklin Glass, presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).

Datos oficiales precisan que durante el año 2024 el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional atendió un total de 609 incendios residenciales, lo que equivale a un promedio mensual de 50.75 incendios.

Glass, entrevistado por Diario Libre, recordó que en República Dominicana se enfrentan riesgos como incendios, huracanes e inundaciones.

Rememoró los daños que causó el huracán Fiona en 2022, estimados en 370 millones de dólares, de los cuales las aseguradoras cubrieron cerca de 150 millones a quienes estaban asegurados.

"Nadie que estuviera asegurado salió y dijo (el ciclón pasó y no me pagaron. Justo cerca de esa fecha ocurrió la gran explosión triste de San Cristóbal. De unas 75 unidades y microunidades de negocios, cuatro tenían póliza de seguro y se les pagaron. Los otros no tenían póliza de seguro", precisó Glass.

Importancia del seguro

Explicó que es común escuchar que los seguros son caros, pero ¿es más caro pagar 40,000 pesos anuales para proteger una casa de 10 millones, o perderlo todo ante un desastre? Muchas personas aseguran solo el monto del préstamo hipotecario, dejando desprotegida la parte de la propiedad que ya han pagado. Esto puede ser un error costoso en caso de un siniestro. "La gente lo que tiene que entender es qué me cubre. Salir a buscar información a una aseguradora, un corredor de seguro no cuesta nada. Entonces, aquí hay productos que dan las garantías suficientes en diferentes aseguradoras para usted hacerle frente a eso", dijo Glass.

Destacó que los seguros no solo protegen los bienes; "también aseguran que puedas restablecerte económicamente tras un evento catastrófico". En lugares como California, donde la cultura de seguros está más desarrollada, los daños por incendios están parcialmente cubiertos por aseguradoras, permitiendo a las personas recuperarse más rápido.

Te puede interesar Reportan al menos cinco heridos en la explosión de un edificio en Piantini

Advirtió que la transformación de Santo Domingo, con un aumento en la construcción vertical, también incrementa los riesgos. En zonas como Piantini, Naco y Bella Vista, donde una torre puede alojar a decenas de familias, lo que multiplica el impacto potencial de un desastre.

Solo el 6% de viviendas aseguradas Sobre las inundaciones, precisó que las lluvias del 4 de noviembre de 2022 y el 18 de noviembre de 2023 resultaron en indemnizaciones por más de 2,700 millones de pesos. Sin embargo, aún un porcentaje bajo de viviendas y negocios están asegurados. Apenas un 6 % de las viviendas dominicanas cuentan con seguros, lo que refleja una falta de preparación para eventos catastróficos. "El 4 de noviembre 2022 nosotros pagamos 1,100 millones de pesos en reclamos; el 18 de noviembre de 2023 pagamos 1,600 millones de pesos de reclamos de autos asegurados y viviendas, por una lluvia de una tarde", apuntó el ejecutivo.