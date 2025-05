Los servicios básicos no crecen al mismo ritmo que el polígono central

El confort y la proximidad a los principales centros comerciales y financieros del Distrito Nacional cautivan a los propietarios y futuros compradores de las más de 30 torres de lujo que se construyen en el polígono central.

Sin embargo, hay una realidad que golpea al otro lado de la puerta: una sin aceras, áreas verdes o drenaje sanitario.

Solo Piantini representa el segundo sector del Distrito Nacional con mayores áreas de construcción de obras activas, con un total de 469,781 metros cuadrados, dentro de los 1.95 kilómetros cuadrados que abarca su superficie, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Sin embargo, la falta de espacios públicos y la presión que la densidad poblacional genera sobre los servicios básicos disponibles en este y otros sectores es apremiante.

30 Estimación de la cantidad de torres de lujo que se construyen entre las avenidas Churchill y Lincoln para vivir e invertir.

“Precisamente, el polígono central es el área en la ciudad de Santo Domingo que no tiene aceras, no tiene drenaje pluvial, no tiene drenaje sanitario ni transporte público interno (...), y aún así, nosotros vamos y pagamos 200,000 dólares por un apartamento de una habitación en ese sitio”, señaló ayer miércoles el urbanista Marcos Barinas.

Agregó que, a estos factores, se le suma la falta de infraestructura pública adecuada que responda a las demandas que necesita esa población en crecimiento.

Falta supervisión

¿Por qué pasa esto? Barinas considera que el Ayuntamiento del Distrito Nacional carece de la capacidad, tanto en recursos como en personal, para que cada una de las obras aprobadas para su construcción cumpla los parámetros que establece la Resolución 94-98, que regula que las construcciones del polígono central respeten parámetros tan elementales como la delimitación de las aceras.

A esto se agregan otros factores como los prolongados taponamientos, que exceden los 60 minutos en horas pico, debido a las operaciones de establecimientos con una importante afluencia de personas.

1.9 Área en kilómetros cuadrados que ocupa Piantini, uno de los sectores más grandes del polígono central, en el Distrito Nacional.

Solo entre la zona de Piantini y Paraíso se ubican unos 12 colegios, al menos 32 restaurantes y 25 bares, cuyos servicios de valet parking se ofrecen en las aceras y calles, obstruyendo la salida de residentes y de peatones.

Mayor regulación

El auge de proyectos inmobiliarios para ofrecer alojamientos de renta corta también suma una afluencia de turistas que presiona aún más el acceso a los servicios públicos.

Ante esto, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Yudit García, considera que se debería exigir un mayor cumplimiento de regulaciones a las propiedades de corta estancia, que son cada vez más populares y que deberían competir en igualdad de condiciones con los hoteles de la zona capitalina.

“Todo crecimiento es positivo, pero debe ser regulado”, acotó la experta en hotelería.

¿Qué se debe hacer?

La compra de terrenos dentro del polígono central para la construcción de más espacios públicos, que se les exija a los desarrolladores el respeto a estos espacios al momento de la construcción y la revisión de las normativas que regulan la planificación urbana son, a juicio de Barinas, un punto de partida para abordar esta problemática.