Acoprovi resalta beneficios de una ley de alquileres para ampliar acceso a la vivienda

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, afirmó que una ley de alquiler permitiría ampliar el acceso a la vivienda en el país, especialmente para los sectores que no pueden o no desean adquirir una propiedad.

Meléndez explicó que no todos los dominicanos tienen la capacidad o el interés de comprar una vivienda, situación que también se observa a nivel internacional, sobre todo en las nuevas generaciones.

"No todo dominicano puede o quiere tener acceso a la vivienda a través de la compra. Esto es algo que se ha vivido no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, sobre todo en las nuevas generaciones que a veces no prefieren invertir muchos recursos en una compra, o tal vez no lo tienen, parejas que están empezando, tal vez no pueden, hay viviendas de bajo costo", indicó.

Reglas claras

En una conversación reciente con Diario Libre, Meléndez dijo que para que el alquiler funcione de manera efectiva y económica, señaló que se necesitan reglas claras y una ley que garantice seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino.

"Debe haber una ley que contemple todas las formas y le dé seguridad jurídica tanto al que posee la propiedad como al inquilino, para que cuando haya situaciones que tengan que dirimir entre las partes de ese acuerdo, tengan las reglas claras. Entonces, eso es lo que viene a dar la ley de alquiler", sostuvo.

La dirigente gremial aseguró que una legislación actualizada permitiría tener precios de alquiler más económicos.

"Si antes una vivienda se alquilaba por un monto determinado, con una ley de alquiler, ese costo bajaría. ¿Cómo? Por oferta y demanda. Cuando hay reglas claras, muchos inversionistas y fondos de inversión desarrollarán proyectos exclusivamente para alquiler, y eso incrementará la oferta, lo que bajará los precios", afirmó.

Además del aspecto económico, Meléndez resaltó que la competencia entre propietarios elevaría la calidad de las viviendas.

"Las condiciones de las viviendas que van a ser alquiladas van a ser mucho mejor porque ahora van a haber muchas personas compitiendo para alquilarla a la misma persona, y usted no se va a ir por la vivienda que esté peor, usted se va a ir por la que esté en mejores condiciones, la que esté más limpia, la que esté más céntrica, la que esté más segura. Y, en ese sentido, estos son dos elementos fundamentales que van a hacer que cambie totalmente el mercado de alquiler", explicó.

En cuanto al avance del proyecto en el Congreso, expresó que Acoprovi mantiene altas expectativas.

"El presidente de la República nos prometió que esta ley sería una realidad, al igual que ocurrió con la ley de viviendas. Además, hemos sostenido reuniones con la Cámara de Diputados y el Senado, y el anteproyecto que está en discusión recoge observaciones y actualizaciones que permitirán contar con una ley que responda a las necesidades actuales del mercado", concluyó Meléndez.

Recomendaciones

En la mañana de este miércoles, Acoprovi reiteró su respaldo al Proyecto de Ley de Alquileres, y destacó esta ley establece un marco regulado que beneficia tanto a inquilinos como a propietarios, desarrolladores e inversionistas, al promover el acceso a viviendas dignas en alquiler bajo reglas claras que reducen la incertidumbre y fortalecen la confianza para invertir en el sector.

"Valoramos aspectos como la formalización de los contratos, el registro bancario de los depósitos y los procedimientos definidos para la desocupación de inmuebles, elementos que aportan protección y trazabilidad para todas las partes", indicó Acoprovi a través de un comunicado.

A su vez, precisó que desde Acoprovi creen que el proyecto puede fortalecerse incorporando mejoras que garanticen un equilibrio justo entre derechos y obligaciones, como permitir la conciliación dentro de las audiencias para agilizar procesos, aspectos como la opción de compra obligatoria y la limitación de aumento de precio o cantidad de depósitos, constituyan un régimen supletorio cuando no exista un pacto contractual y eliminar la duplicidad en sanciones penales, para no afectar la inversión responsable.

"Recomendamos la incorporación de incentivos y detalles sobre novedosas modalidades de alquiler, como la opción a compra y el alquiler de bajo costo, que ayudarán a diversificar y ampliar la oferta habitacional", expresó.

El gremio invita a las autoridades a tomar en cuenta las recomendaciones para consolidar una legislación que contribuya a reducir el déficit habitacional, impulse la inversión en viviendas en alquiler y garantice el derecho constitucional a una vivienda digna.

"Acoprovi reafirma su compromiso de seguir trabajando por un sector vivienda más sólido, accesible y justo para todos los dominicanos", añadió.