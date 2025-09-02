Lanzarán el proyecto Brisas de las Colinas en feria inmobiliaria de Nueva York

El Grupo GHR presentará su nuevo proyecto residencial, Brisas de las Colinas 6, durante la Feria Inmobiliaria BHD 2025, que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el Armory Arena, en Nueva York, Estados Unidos.

La firma lanza esta nueva etapa de su reconocida serie Brisas de las Colinas, ubicada en San Isidro, Santo Domingo Este.

Según una nota de prensa, el proyecto contempla 12 torres de 11 niveles, además de una torre con concepto Airbnb friendly, diseñada para inversionistas.

Los precios inician en US$78,000 y el complejo ofrecerá más de 7,000 metros cuadrados de áreas sociales, incluyendo piscina semiolímpica, canchas de pádel y deportivas, parque acuático, gimnasio y espacios recreativos familiares.

Durante su fase de preventa, en solo 45 días se han vendido más de 100 unidades, lo que, según GHR, evidencia la alta demanda de propiedades en San Isidro, zona que continúa consolidándose como un polo de desarrollo inmobiliario con alta plusvalía en Santo Domingo.

El Grupo GHR, fundado por Jacinto Howley, Manuel Grullón y Fernando Rodríguez, ha desarrollado proyectos como Altamar, Arboleda, Park Place y las cinco fases anteriores de Brisas de las Colinas, posicionándose como una de las empresas más confiables del sector.

El evento estará abierto al público de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Armory Arena. Allí podrán conocer más detalles sobre las oportunidades de inversión en Brisas de las Colinas 6, así como en las fases 5 y 4.