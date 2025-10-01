Los Frailes, el barrio con más obras en construcción

El sector Los Frailes, en el municipio Santo Domingo Este, se posicionó por segundo año consecutivo como el barrio con más obras activas en construcción de todo el Gran Santo Domingo, con 239 unidades –predominantemente habitacionales–de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El barrio es un reflejo del crecimiento urbano de Santo Domingo Este, municipio en el que se construyen 2,664 de los 7,619 proyectos inmobiliarios nuevos y en curso en la región Metropolitana (35 % del total) y el segundo que abarca la mayor cantidad de superficie en construcción, con 1,601,418 metros cuadrados, de acuerdo al Registro de Oferta de Edificaciones 2025-1.

Prado Oriental, también en Santo Domingo Este, se ubica como el segundo barrio con más obras activas (231), seguido de Villa Mella, en Santo Domingo Norte (con 217 obras activas).

Por el contrario, comunidades como La Guáyiga (Santo Domingo Norte) y El Almirante y El Tamarindo (en Santo Domingo Este), tienen menos de 70 obras activas, un 1.2 % del total.

Áreas en construcción

En tanto, Los Guaricanos (en Santo Domingo Norte) es el barrio que concentra la mayor cantidad de superficie destinada a estas nuevas obras, con un total de 632,781 metros cuadrados, el 9.9 % de los 5.3 millones de metros cuadrados actualmente en construcción.

Esto lo coloca incluso por encima de sectores con mayor plusvalía, como Piantini, en el Polígono Central, que cuenta con 474,693 metros cuadrados de obras activas.

A estos les siguieron sectores como La Grúa, sección 3 (353,973), Ensanche Naco (345,484) y La Esperilla (259,816 metros cuadrados).

Crecimiento

La cantidad de obras en construcción aumentó 11 % entre el último registro de la ONE, del año pasado, y la nueva publicación del estudio con los datos del 2025, pasando de 6,855 a 7,619.

Las obras nuevas en construcción registraron un crecimiento del 22 %, pasando de 1,387 a 1,692, respectivamente.

En tanto, las obras actualizadas también aumentaron, aunque de manera más moderada: de 5,468 en el 2024 a 5,927 en el 2025, lo que refleja una mayor incorporación de proyectos constructivos en este año.