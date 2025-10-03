El 82.7 % de las casas en construcción del Gran Santo Domingo están paralizadas
Hay 2,700 casas en construcción en el Gran Santo Domingo, según la ONE
En una demarcación de constante crecimiento inmobiliario como el Gran Santo Domingo, las torres de apartamentos son las primeras que saltan a la vista cuando se piensa en la ejecución de nuevos proyectos. Sin embargo, sigue habiendo un número significativo de casas en construcción, pero avanzando a un ritmo más lento.
De las 7,619 obras activas -tanto nuevas como en curso- en la región Metropolitana en lo que va de este año hay 2,700 casas, superando incluso la cantidad de torres de apartamentos (2,388). Sin embargo, el 82.7 % de estas viviendas (2,233) se encuentran actualmente paralizadas, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Las viviendas unifamiliares son obras de menor escala de construcción (entre los 100 y los 500 metros cuadrados) que, al ser destinadas para fines habitacionales y no comerciales, se suelen paralizar más durante su ejecución, de acuerdo al Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1).
Esto coincide con la naturaleza de este tipo de viviendas, que suelen ser financiadas por una familia, a diferencia de los apartamentos que emprenden empresas constructoras y desarrolladoras.
En efecto, el 58.3 % de las viviendas multifamiliares está paralizada (un porcentaje mucho menor que en el de las viviendas unifamiliares), mientras que el 35.2 % de estos proyectos está en ejecución.
Visto por metros cuadrados, solo el 9 % de las obras activas entre los 501 metros y los 2,000 metros cuadrados están paralizadas.
¿Dónde hay más casas?
De acuerdo al registro de la ONE, Santo Domingo Este -con 1,026 unidades- representa el municipio con la mayor oferta de casas en distintas etapas (desde su vista en planos hasta culminadas) que aún no han sido vendidas. A este le sigue Santo Domingo Norte (558 casas), Los Alcarrizos (424) y Boca Chica (284 unidades).
En contraste, Pedro Brand (127), San Antonio de Guerra (131), Santo Domingo Oeste (139) y Santo Domingo de Guzmán (158) son las demarcaciones con menos ofertas de casas.
En general, la oferta destinada a viviendas supera las 40,744 unidades, de las cuales 37,897 son apartamentos.