El 82.7 % de las casas en construcción del Gran Santo Domingo están paralizadas

Un hombre realiza trabajos de construcción en una vivienda. ( ARCHIVO )

En una demarcación de constante crecimiento inmobiliario como el Gran Santo Domingo, las torres de apartamentos son las primeras que saltan a la vista cuando se piensa en la ejecución de nuevos proyectos. Sin embargo, sigue habiendo un número significativo de casas en construcción, pero avanzando a un ritmo más lento.

De las 7,619 obras activas -tanto nuevas como en curso- en la región Metropolitana en lo que va de este año hay 2,700 casas, superando incluso la cantidad de torres de apartamentos (2,388). Sin embargo, el 82.7 % de estas viviendas (2,233) se encuentran actualmente paralizadas, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las viviendas unifamiliares son obras de menor escala de construcción (entre los 100 y los 500 metros cuadrados) que, al ser destinadas para fines habitacionales y no comerciales, se suelen paralizar más durante su ejecución, de acuerdo al Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-1).

Esto coincide con la naturaleza de este tipo de viviendas, que suelen ser financiadas por una familia, a diferencia de los apartamentos que emprenden empresas constructoras y desarrolladoras.

En efecto, el 58.3 % de las viviendas multifamiliares está paralizada (un porcentaje mucho menor que en el de las viviendas unifamiliares), mientras que el 35.2 % de estos proyectos está en ejecución.

Visto por metros cuadrados, solo el 9 % de las obras activas entre los 501 metros y los 2,000 metros cuadrados están paralizadas.

¿Dónde hay más casas?

De acuerdo al registro de la ONE, Santo Domingo Este -con 1,026 unidades- representa el municipio con la mayor oferta de casas en distintas etapas (desde su vista en planos hasta culminadas) que aún no han sido vendidas. A este le sigue Santo Domingo Norte (558 casas), Los Alcarrizos (424) y Boca Chica (284 unidades).

En contraste, Pedro Brand (127), San Antonio de Guerra (131), Santo Domingo Oeste (139) y Santo Domingo de Guzmán (158) son las demarcaciones con menos ofertas de casas.

En general, la oferta destinada a viviendas supera las 40,744 unidades, de las cuales 37,897 son apartamentos.