Asociación Cibao lanza su feria hipotecaria 2025 con tasa fija de 11.75 % por cinco años

Una persona fotografía a los integrantes de una familia frente a su vivienda. La Asociación Cibao lanzó su feria hipotecaria 2025 ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos anunció este jueves el lanzamiento oficial de su Feria Hipotecaria 2025, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la vivienda a más familias dominicanas, tanto dentro como fuera del país, y que ofrece una tasa fija de 11.75 % por cinco años y otras condiciones preferenciales.

La feria estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2025, en todas las sucursales de la entidad a nivel nacional, así como en su portal web oficial www.cibao.com.do, permitiendo la participación los dominicanos residentes en el país y en el exterior.

Durante este período, los clientes podrán beneficiarse de condiciones especiales, como:

Financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble

Plazos de hasta 40 años para pagar

Seguro de contenido de vivienda gratuito por un año

Cuota flexible para mayor comodidad

La vicepresidenta ejecutiva de Negocios, Rebeca Meléndez, informó que "el propósito de Asociación Cibao es acompañar a las familias dominicanas en cada etapa de su vida, y adquirir una vivienda es un paso fundamental hacia la estabilidad y la seguridad.

"Por eso ofrecemos la mejor tasa del mercado, 11.75% fija por cinco años, para que más personas puedan acceder a ese patrimonio tan valioso: su hogar", afirmó.

"Ratificamos nuestro compromiso con nuestros compatriotas en el exterior , de ser ese aliado confiable que los respalda para hacer realidad su sueño de construir su patrimonio familiar desde cualquier parte del mundo", puntualizó.

Sobre la Asociación Cibao

Fundada en 1962 , Asociación Cibao es una entidad que proporciona asesoría y soluciones financieras a personas, familias y empresas, respaldados por la experiencia y las competencias de su personal, así como por un marcado compromiso hacia la sostenibilidad.

Dentro de los productos y servicios que ofrece están: cuentas de ahorro; certificados financieros, créditos hipotecarios, de consumo y comerciales; tarjetas de crédito; compra y venta de divisas, transferencias internacionales, pago de nómina, entre otros.

Sus clientes pueden acceder a sus productos a través de los canales electrónicos (Internet Banking, Móvil Banking, Phone Banking, Cajeros Automáticos, Billetera Electrónica de Google) y físicos (Auto Caja, subagentes bancarios y sucursales); cuenta con una red de 57 sucursales y 64 cajeros automáticos propios distribuidos en las principales localidades de República Dominicana y está integrada a la red de cajeros Unared, permitiendo que sus asociados tengan acceso a cerca de 2,000 cajeros automáticos a nivel nacional.