El Banreservas financia 95 apartamentos en Proyecto Pablo Mella Morales II

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de los apartamentos. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas financió la construcción y entrega de 95 apartamentos en el Proyecto Pablo Mella Morales II, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo domingo, que fueron entregados este jueves por el presidente Luis Abinader.

La iniciativa contempla un total de 412 unidades habitacionales, para las cuales la entidad bancaria destinará más de 780 millones de pesos.

Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas, destacó durante el acto que la alianza con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), a través de los programas Mi Vivienda y Familia Feliz, está facilitando el acceso a la vivienda propia a miles de dominicanos.

Destaca aporte de las viviendas

Aguilera subrayó que estas iniciativas representan una oportunidad para que las familias beneficiarias construyan un futuro prometedor, y expresó que las llaves entregadas no solo abren puertas físicas, sino también las de un nuevo capítulo lleno de esperanza y oportunidades.

"Estas viviendas son parte del compromiso del gobierno de impulsar el desarrollo social y promover la estabilidad y tranquilidad familiar", señaló Aguilera.

En la ceremonia estuvieron presentes, además de Aguilera y el presidente Abinader, el ministro del Mived, Carlos Bonilla; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez; y la directora del distrito municipal La Guáyiga, Mirta Elena Pérez "La Popi", entre otras autoridades.