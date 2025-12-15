Las características que evalúan las empresas para asegurar una vivienda

La compra de una vivienda es la meta o el sueño de muchas familias dominicanas. Los daños provocados por una explosión a mediados de la semana pasada en un edificio en Villa Marina, en el Distrito Nacional, podría representar el fin de ese objetivo para sus propietarios, si se confirma un daño irreversible a la estructura.

El evento afectó a la torre Intempo, la cual está conformada por 25 apartamentos y, hasta el momento, sus residentes se mantienen fuera de la edificación mientras concluyan las evaluaciones del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, según se informó.

La explosión vuelve a traer al debate la importancia de asegurar las propiedades inmobiliarias ante posibles siniestros, en un país donde solo alrededor del 5 % del total de las viviendas cuenta con un seguro.

El presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Franklin Glass, detalló las características que toma en cuenta una empresa del sector para asegurar un inmueble, las cuales van desde la ubicación hasta el tipo de construcción.

"Para tomar en cuenta el precio de asegurar tu vivienda se toma en cuenta tu tipo de edificación: si es techo zinc o si es construcción superior, qué riesgo tiene en ese edificio, si estás en una zona más vulnerable que otra: en una montaña, en una ciudad con un río cerca, si estás cerca del mar (...) todos esos factores influyen en cómo calcular la prima", explicó.

De igual forma, Glass agregó que se evalúa el tiempo de construido que tiene el edificio, señalando que no es igual un apartamento que tiene 50 o 60 años de edificado a otro que sea nuevo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/franklin-dc78d0b4.jpg Franklin Glass, presidente de la Cadoar. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

"Cada vivienda tiene diferentes riesgos. El tema de cuántas personas residen, si es una torre, la cantidad de unidades (apartamentos) que hay. Entonces se toman diferentes valores por el riesgo, porque a más gente por edificio mayor el riesgo, o sea, se toman muchas cosas en cuenta", precisó.

Clase media

El ejecutivo de la Cadoar afirmó que el poco número de viviendas aseguradas en el país corresponde, principalmente, a propietarios de clase media en adelante.

"Muchos no priorizan el tema porque no entienden muchas veces los beneficios que te da el tener tu vivienda asegurada, entendiendo que nunca les va a pasar nada. Creo que la gente lo que tiene es que ir haciendo cada vez más entendimiento de la necesidad (del seguro)", declaró.