Los costos para construir una vivienda aumentan 3.74 % a noviembre de este año

Los precios de las herramientas, materiales, insumos y otros componentes asociados para la construcción de una vivienda en la República Dominicana van cada vez más en aumento, incidiendo en el dinamismo del sector construcción y elevando el costo final para adquirir o alquilar una vivienda.

De acuerdo al Índice de Costos Directos para la Construcción de Viviendas (ICDV) –una herramienta que analiza cada mes el costo para realizar una casa, un apartamento o proyectos habitacionales más amplios– se situó en 235.73 en noviembre, para un aumento interanual de 3.74 % con relación al resultado de noviembre pasado, de 227.22.

Se trata de un incremento acumulado de 3.53 %, visto desde enero de este año, cuando el indicador variara ligeramente y se ubicara en 236.07, aunque se refleja un descenso de 1.48 % entre octubre y noviembre, según los datos que ofrece la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Variación por tipos de viviendas

En un mes, los costos directos vistos por el tipo de edificación reflejaron ligeros descensos, con las viviendas multifamiliares de ocho niveles o más mostrando la baja más significativa en noviembre, de 2.38 %.

Las viviendas unifamiliares de dos niveles también registraron una reducción de 1.53 %, seguido de la vivienda unifamiliar de un nivel (-1.07 %) y la vivienda multifamiliar de cuatro niveles (-0.96 %).

Comportamiento de los costos por grupo y subgrupo

Al desglosar la variación mensual del índice por grupo de costos, se observa que las herramientas fueron las únicas que registraron un aumento significativo entre octubre y noviembre de este año, con un alza de 7.87 %.

En contraste, otros grupos como subcontratos, maquinarias y mano de obra se mantuvieron estables o presentaron variaciones de precios mínimas.

Por subgrupos de costos, las principales alzas mensuales se concentraron en herramientas (7.87 %), agregados (4.93 %), bloques y otros (2.49 %), subcontrato de terminaciones (1.91 %) y misceláneos eléctricos (1.58 %).

Los aceros (-18.10 %), alambres, clavos, zinc y otros (-8.14 %), alambres eléctricos (-2.02 %), pintura (-1.25 %) y madera (-1.03 %) fueron insumos que, por el contrario, mostraron reducciones en sus costos en noviembre.

