Sector construcción pide ampliar incentivos a viviendas

El sector construcción, agrupado en la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), planteó ayer martes la necesidad de ampliar los incentivos en este tipo de edificaciones como un eje clave para el relanzamiento de esa actividad económica.

"El sector construcción tiene un efecto multiplicador significativo sobre el empleo, la inversión y el crecimiento económico, por lo que su reactivación requiere condiciones que faciliten el acceso a financiamiento hipotecario y promuevan la inversión formal", expresó Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi.

Afirmó: "se necesita una mayor inversión pública para garantizar que cada dominicano pueda acceder a una vivienda digna como derecho fundamental, y como estrategia esencial para el desarrollo socioeconómico del país".

Meléndez también destacó la resiliencia del sector en 2025, un año desafiante, marcado por inflación de costos de construcción, altas tasas de interés, retos en la operatividad y permisología.

La ejecutiva habló durante el primer almuerzo empresarial del año, bajo el tema: "Entorno económico y sector construcción: perspectivas, riesgos y oportunidades", desarrollado por Raúl Ovalle, economista y socio-director de la firma Analytica.

Ovalle, quien participó en el panel "Panorama económico y soluciones para la vivienda en 2026", adelantó que se espera una mejora moderada del mercado inmobiliario este año.

Estimó que a mediados de año podrían comenzar a evidenciarse avances graduales, con una recuperación progresiva, condicionada a que el crédito retorne a condiciones manejables, tanto para las familias como para los préstamos interinos, así como a la implementación de políticas públicas que incentiven la oferta y la demanda.

"Si se impulsan incentivos focalizados en vivienda y se facilitan condiciones para los desarrollos inmobiliarios, la demanda puede recuperar su ritmo. El termómetro será el inicio de nuevas obras y el repunte de preventas", puntualizó.

Ovalle expresó que, para lograr una reactivación efectiva del sector, es clave implementar incentivos inmediatos que faciliten la adquisición de viviendas, ya sea mediante apoyo al pago inicial o a través de esquemas que reduzcan la carga de las cuotas mensuales para las familias.

Entre las conclusiones del panel se destacó que el dinamismo del sector habitacional es un componente esencial para garantizar el acceso a una vivienda digna y sostenible para miles de familias, para lo cual es necesario activar medidas concretas que alivien el esfuerzo financiero de los compradores y reactiven de manera directa la demanda.

Inversión en vivienda

Asimismo, Guido Rosario, primer vicepresidente de Acoprovi y quien tuvo a su cargo la moderación del panel, afirmó que este debe ser el año de la inversión en vivienda y la competitividad en la construcción, de modo que este sector pueda seguir motorizando la economía.

A los fines, explicó que se requiere un entorno donde la eficiencia administrativa y los incentivos equilibren la balanza para el comprador final.

En el encuentro los miembros de Acoprovi reiteraron su compromiso de trabajar para lograr los objetivos relacionados con el acceso a viviendas dignas y fomentar la colaboración público-privada para así seguir contribuyendo con el desarrollo económico y social de República Dominicana.

En el panel participaron también los economistas Raúl Hernández y Bernardo Fuentes.

El evento contó con la presencia del ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor-Ito-Bisonó, quien destacó la continuidad de un enfoque basado en políticas abiertas durante su nueva gestión.

Asimismo, reiteró su compromiso con la promoción de una relación más cercana y colaborativa con el sector de la construcción, orientada a generar resultados.