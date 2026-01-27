Los costos directos para construir una vivienda aumentaron 3.72 % al cierre del 2025

El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) fue de 236.17 promedio en diciembre. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Al culminar el 2025, los costos para construir una vivienda en la República Dominicana registraron un incremento acumulado de 3.72 %, una variación que refleja el encarecimiento gradual de insumos, materiales de construcción y otros componentes asociados.

En diciembre pasado, el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) –un indicador que evalúa cada mes cuánto cuesta la construcción de viviendas para una o varias familias– fue de 236.17 en promedio, 8.49 puntos por encima de los 227.68 alcanzados en el mismo período del 2024.

Sin embargo, si se observa la variación mensual del índice, este disminuye 0.43 puntos respecto a noviembre de 2025, cuando se posicionó en 235.73, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Mayor costo en las casas

Al observar los datos por tipo de vivienda, se aprecia que los costos directos fueron más elevados para la construcción de casas el año pasado.

En efecto, los insumos asociados a las viviendas unifamiliares de un nivel subieron 4.36 %, al pasar de 232.10 en diciembre del 2024 a 242.41 en diciembre del 2025.

En tanto, el índice de las viviendas unifamiliares de dos niveles se situó en 238.18 al culminar el 2025, un aumento de 3.57 % respecto a los 229.97 registrados en el mismo período del 2024.

En el caso de los edificios de apartamentos, los de cuatro niveles reflejaron un alza interanual de 3.49 % (de 224.4 a 232.3), mientras que los de ocho niveles o más aumentaron 3.45 % el año pasado (de 224.26 a 231.99), conforme a los informes de la ONE.

Bajan herramientas y materiales

Al desglosar los datos por grupos y subgrupos de costos en diciembre del año pasado, se observa una variación mensual negativa tanto en las herramientas (-0.21 %) como en los materiales (-1.48 %) respecto a igual período del 2024, cuando presentaran variaciones positivas de 0.84 % y 0.40 %, respectivamente.

Solo de noviembre a diciembre del 2025 se observaron descensos en componentes como los misceláneos eléctricos (-24.10 %), pintura (-7.49 %), bloques y otros (-4.29 %), alambres, clavos, zinc y otros (-1.67 %) y los subcontratos para la terminación de viviendas (-1.43 %) en contraste con otros subgrupos de costos como cementos y pegamentos (5.12 %), accesorios eléctricos (1.95 %), aceros (1.92 %), tuberías y piezas de PVC (1.40 %), así como equipos y aparatos para instalaciones hidrosanitarias (0.64 %).

