Pisos de tierra, la realidad que la República Dominicana quiere dejar en el pasado

Solo el 1.9 % de las viviendas tienen pisos de tierra actualmente, según los datos del censo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Durante mucho tiempo, las viviendas con pisos de tierra han sido un reflejo de los niveles de vulnerabilidad bajo los cuales han vivido muchas familias en condición de extrema pobreza.

El polvo y la insalubridad atentan contra la salud de los residentes de estas edificaciones, que suelen construirse con materiales inadecuados que también ofrecen una muy baja resistencia frente a fenómenos naturales y climáticos extremos.

Esta es una de las razones por las cuales el Gobierno dominicano incluyó la eliminación de los pisos de tierra dentro de las 50 acciones clave que trazó en su primer Consejo de Ministros, realizado el pasado 11 de enero, junto con otras medidas, como erradicar el uso de las cocinas de leña y carbón. Pero, ¿cuántas viviendas tiene el país bajo esta condición?

De las 3,694,060 viviendas ocupadas en la República Dominicana a nivel nacional, el 1.9 % de ellas (69,620) tenía pisos de tierra –25,366 en zonas urbanas y 44,254 en zonas rurales– de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, en el que se recogen los datos oficiales más recientes al respecto.

A pesar del acelerado nivel de urbanismo de Santo Domingo, el censo actual registró 11,409 viviendas, lo que lo convierte en la provincia en la que más abundan edificaciones con esta característica, seguido de San Juan (6,010) y Azua (4,277).

Por el contrario, las demarcaciones donde cada vez hay menos hogares con estos pisos son Hermanas Mirabal (304), Santiago Rodríguez (402) y Samaná (649).

Las cifras muestran que, en dos décadas, más de la mitad de las casas a nivel nacional han erradicado los pisos de tierra, si se le compara con las 150,123 viviendas particulares ocupadas registradas en el censo del año 2002.

Iniciativas

Existen iniciativas, tanto desde el sector público como desde el sector privado, que aspiran a erradicar los pisos de tierra en el país.

Desde el 2020, el Gobierno ha estado realizando, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones el programa "Cambio de piso de tierra por piso de cemento" con el objetivo de mejorar la vida de las familias que viven en la extrema pobreza, un programa que ha podido lograr el cambio de 13,905 viviendas a nivel nacional desde el 2021 hasta el 2024.

La fundación Hábitat por la Humanidad anunció que contribuyó a que 530 viviendas cambiaran sus pisos de tierra por pisos de cemento pulido en el segundo semestre del año pasado, con la meta de erradicar hasta 1,888 pisos de tierra este año.