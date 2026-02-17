La construcción acumula su segunda caída más prolongada en la última década y media

El sector construcción, considerado uno de los pilares de la economía dominicana, sufre su segunda caída más prolongada en los últimos 15 años. Desde octubre de 2024 y hasta diciembre de 2025, esa actividad no logra recuperar su aporte al producto interno bruto (PIB), acumulando crecimientos negativos trimestrales, los cuales van desde el -1.2 % hasta el -3.3 %.

Las razones, según apuntan desde sector, son varias: desde una permisología más burocrática, el encarecimiento de los costos de construcción, las elevadas tasas de interés para financiar viviendas y la escasez de mano de obra.

La construcción cerró en el período octubre-diciembre de 2024 con un desplome de un -2.2 % y durante el año pasado, tras caer en cada uno de cuatro trimestres, acumuló una contracción de un -1.8 %, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La actividad finalizó los últimos tres meses de 2025 con un crecimiento negativo de -1.3 %, su quinta caída de manera seguida, superando así el registro del 2020, el año de la pandemia de Covid-19, cuando no logró crecer en ninguno de los cuatro trimestres de ese año.

La recesión más larga sufrida por el sector en la última década y media fue la sufrida entre octubre y diciembre de 2011 y los primeros tres meses de 2013, cuando sumó seis trimestres consecutivos, según los registros del BCRD.

Los presidentes de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) y la de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) coinciden por separado en que la permisología para los proyectos y las tasas de interés están lastrando al sector.

"Ahora mismo los permisos han empeorado, pero por mucho, incluyendo (el Ministerio de) Medio Ambiente, que era una institución modelo en cuanto a la emisión de permisos. En el Ministerio de Turismo también hemos tenido situaciones difíciles y, de igual manera, el tema de la Ventanilla Única sigue sin funcionar", denunció Eliseo Christopher, titular de Copymecon.

Christopher sostuvo que en la actualidad los permisos "se han tornado mucho más difícil", asegurando que si una institución no funciona de manera ágil se cae todo el proceso.

En tanto, el presidente de Aprocovici, Sandy Rodríguez, declaró que hay permisos que se duran hasta dos años para ser otorgados "y antes eso no era así y nos está afectando mucho".

Sobre el tema, Annerys Meléndez, responsable de Acoprovi, manifestó que la falta de eficiencia administrativa sigue representando una traba para el crecimiento del sector, confirmando que los tiempos de aprobación pueden extenderse por meses o años, lo que genera sobrecostos por intereses acumulados que terminan siendo transferidos al precio final de la vivienda.

Tasas de interés e inflación

Los ejecutivos apuntan a la tasa de interés de los préstamos hipotecarios como otra de las razones que frenan al sector construcción

Meléndez señaló que el mercado hipotecario enfrentó tasas elevadas, con referencias frecuentes entre el 13 % y el 16 %, escenario que redujo la capacidad de compra de las familias, ralentizando las ventas y el acceso al crédito hipotecario, especialmente en el segmento de vivienda de bajo costo.

Sandy Rodríguez consideró que el Gobierno debería buscar el mecanismo de generar tasas preferenciales para los adquirientes de viviendas.

En 2024, la tasa promedio para préstamos hipotecarios o de desarrollo en los bancos múltiples se ubicó en un 12.14 %, mientras que durante el año pasado cayó a un 11.71 %, de acuerdo con los registros del Banco Central.

La situación que sufre la construcción también se tradujo a la industria del cemento, uno de los principales insumos de esa actividad.

Las ventas destinadas al mercado interno de ese producto registraron un alza de solo un 0.9 % en el 2025, un resultado que estuvo por debajo de los niveles de crecimiento de años anteriores, cuando la industria se benefició de un mayor impulso del sector construcción, según informó recientemente la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem).

El presidente de Copymecon citó la inflación como otro de los elementos que repercuten en el sector, en lo que coincide con Rodríguez y Meléndez.

"Los materiales, y especialmente la mano de obra, registraron aumentos constantes e imprevistos. Además, la depreciación del peso y el costo de los fletes encarecieron los insumos importados para terminaciones", explicó la presidenta de Acoprovi.

Desde noviembre de 2024 y hasta igual mes del año pasado, el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, que elabora la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), se incrementó un 3.74 %.

Mano de obra

En cuanto a la mano de obra del sector construcción, donde hay una incidencia preponderante de trabajadores haitianos, los dirigentes gremiales difieren sobre el impacto de las deportaciones en esa actividad.

Sandy Rodríguez indicó que la política de deportación de haitianos, que inició en abril de 2025 el Gobierno, no ha tenido un impacto significativo sobre el sector, debido al bajo crecimiento, lo que se traduce en una menor necesidad de personal.

Sin embargo, Eliseo Christopher precisó que en ocasiones han tenido que parar algunas obras por falta de obreros, lo que incrementa el costo de los proyectos.

Annerys Meléndez comentó que la escasez de personal es otra de las variables que afectan el crecimiento de la construcción. Agregó que la falta de técnicos calificados en todas las áreas, especialmente en las más rudimentarias, como albañilería, armados de acero y carpintería, no solo alargó los cronogramas, sino que incrementó los costos operativos y afectó la productividad.

El bajo gasto de capital del Gobierno y las estafas en la venta de inmuebles, de la cual fueron víctimas dominicanos residentes en el exterior, son dos de las razones que también limitan el crecimiento de la construcción, según los involucrados.

Proyecciones del 2026

La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, Annerys Meléndez, estima que el sector construcción logre una mejora moderada este año, aunque la condiciona a una normalización de las condiciones de crédito, la implementación de políticas públicas que incentiven la oferta y la demanda y a la reducción en los lapsos para la obtención de los permisos.

Además, citó entre esos factores la estabilidad en los precios de materiales y normativas municipales que respondan a la demanda urbana.

"Nuestra conclusión como gremio es que el 2026 debe ser el año de la inversión en vivienda y la competitividad en la construcción, de modo que este sector pueda seguir motorizando la economía como en los años anteriores. A los fines, se requiere un entorno donde la eficiencia administrativa y los incentivos equilibren la balanza para el comprador final", concluyó Meléndez.