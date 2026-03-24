Predominan obras de hasta 200 metros en la región metropolitana, pero son las que menos avanzan

Trabajadores en una construcción en el centro de la capital. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las obras para fines de vivienda y uso comercial con una extensión de entre 100 y 200 metros cuadrados superan el 50.3 % de las 6,981 unidades bajo construcción que se encuentran activas en la región metropolitana, pero también son las que avanzan a un menor ritmo en comparación con proyectos de mayor escala.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 71.8 % de las obras de esta dimensión están paralizadas, a pesar de superar en cantidad a proyectos en construcción de mucho mayor tamaño. Asimismo, solo el 10.9 % de ellas están actualmente bajo ejecución.

Lo mismo pasa con aquellas obras con dimensiones entre los 201 a los 500 metros, el segundo tipo de construcción que más predomina en esta región –ocupando el 28.3 % –, sin embargo, el 64 % de estos proyectos están detenidos, mientras que el 17.4 % está en ejecución.

Por el contrario, aquellas unidades en el tramo de los 501 metros a los 2,000 metros apenas tienen una paralización del 41.6 % y una ejecución de 36.6 %, mientras que el mayor nivel de ejecución se encuentra en las otras entre los 2,000 y los 15,000 metros cuadrados, con niveles que oscilan entre el 66.5 % y el 72.7 %.

Esto se puede asociar, en buena medida, a que sus desarrolladores y constructoras disponen de mayores recursos para acelerar los proyectos.

"La condición operativa de las obras mejora progresivamente conforme aumenta el tamaño del proyecto, mostrando mayor estabilidad y capacidad de conclusión en los desarrollos de mayor escala", señala la ONE en el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-2), publicado recientemente.

SDE, el municipio con más obras

De acuerdo al análisis, Santo Domingo Este continúa siendo el municipio con la mayor cantidad de obras registradas de toda la región, con un 34.1 %, siendo Los Frailes el barrio que lidera en cantidad de obras activas.

A este le sigue Santo Domingo Norte (16.1 %), destacándose el barrio Los Guaricanos, y Santo Domingo de Guzmán (13.5 %), siendo Piantini y Ensanche Naco los sectores que más destacan por tener la mayor cantidad de superficie construida.

Obras paralizadas En esa misma medida, Santo Domingo Este también es el municipio que concentra la mayor cantidad de obras paralizadas (con un 32.8 %), al igual que Santo Domingo Norte (17.9 %), Los alcarrizos (14.5 %) y Boca Chica (12.2 %).