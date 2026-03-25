La mano de obra presionó al alza el costo de construir viviendas en 2025

La mano de obra fue uno de los componentes que más influyó en que los costos directos para la construcción de viviendas aumentaran en un 3.72 % durante el 2025, manteniendo un impacto estable en lo que va de este año, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística.

Según el Informe Anual del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, la mano de obra tuvo un incremento acumulado de 7.14 % el año pasado y una variación de 7.1 % indistintamente del tipo de vivienda, siendo la albañilería el trabajo más demandado.

"Este resultado estuvo asociado a mayores ajustes salariales, mayor demanda de trabajadores cualificados y a la necesidad de personal especializado para atender proyectos de mayor complejidad técnica", subraya el análisis, el cual asegura que este componente fue el que más generó "una presión generalizada" en la estructura de costos del sector construcción.

Impacto en las casas

El encarecimiento de la mano de obra impacta más sobre la construcción de casas, un segmento el cual en toda la región metropolitana representó apenas el 6.8 % de las 6,981 obras activas en construcción en los últimos seis meses del año pasado, como lo señala la Oficina de Estadísticas en el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2025-2).

La mano de obra representa el 34.60 % del costo directo total para la construcción de una casa y el 27.80 % en una casa de dos niveles, siendo este el segundo componente de mayor peso después de los materiales de construcción, que constituyen el 53.69 % y el 56.06 %, respectivamente.

Son los propietarios y los dueños de estas viviendas a los que más les impacta el incremento en los servicios de un albañil o de un obrero, ya que el 96.7 % de las casas en construcción en el segundo semestre del 2025 era para uso propio o alquiler.

En ese sentido, las casas de un solo nivel registraron el mayor aumento de sus costos directos en el año 2024, el mismo fue de un 4.36 %, seguido de los apartamentos de cuatro niveles (3.57 %), las casas de dos niveles (3.49 %) y los apartamentos de ocho niveles o más (3.45 %).

Apartamentos

En el lado opuesto, los apartamentos de cuatro niveles y aquellos de ocho niveles o más presentaron una menor dependencia de la mano de otra, al tratarse de proyectos de mayor escala y tecnificación. De este modo, representaron el 23.90 % y el 20.83 %

Otros componentes

Además de la mano de obra, el estudio destaca que las herramientas de construcción fueron el segundo componente que más incrementó su costo, subiendo 4.07 %.

El valor de las maquinarias presentaron una variación de 1.52 %, mientras que los subcontratos presentaron aumentos más ligeros, de 0.82 % el año pasado.

Por subgrupo de costos, los componentes que más aumentaron su precio el año pasado fueron las tuberías y piezas de PVC (6.11 %), generadores eléctricos (5.59 %), subcontratos de herrería (5.22 %) y módulos, contadores y breakers (2.58 %).

Costo invariable hasta febrero En lo que va de este año, los costos de la mano de obra se mantuvieron invariables, de acuerdo al resultado mensual del Índice de Costos Directos para la Construcción de Viviendas (ICDV), que registró incrementos en otros componentes en febrero de este año, como los subcontratos (0.38 %), materiales (0.17 %) y maquinarias (-0.72 %). El indicador –que permite conocer las variaciones que experimenta el costo de la construcción en Santo Domingo–, muestra un incremento acumulado de 0.69 % hasta diciembre del 2025 y de 0.95 % interanual, con mayor presión sobre las casas (0.22 %) y las viviendas unifamiliares de dos niveles (0.21 %), mientras que las viviendas multifamiliares de cuatro niveles y de ocho o más, apenas tuvieron incrementos de 0.07 % y 0.14 %, respectivamente.