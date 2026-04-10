"No se permite Airbnb": a falta de regulación, desarrolladores establecen normas

Letrero que avisa que no se acepta Airbnb visto en un proyecto residencial en San Francisco de Macorís. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

"Importante: esto es una torre familiar; no se permite Airbnb ni alquileres de corta estancia", se lee en un anuncio de una propiedad de reciente construcción próximo al parque Mirador Sur. "Ideal para quienes buscan tranquilidad, confort y un ambiente residencial estable", agrega la publicación, realizada en Marketplace, de Facebook.

Este tipo de mensajes, que comenzaron como una advertencia a futuros inquilinos o compradores interesados en esta modalidad, se han tornado lo suficientemente frecuentes para que constructoras e inmobiliarias los resalten e incluso los promuevan como una cualidad más en la oferta de viviendas, a medida que los alojamientos de renta corta se expanden en la República Dominicana sin regulación clara.

El país carece de protocolos de supervisión, seguridad y adecuada fiscalización a esta modalidad. Esto expone a los huéspedes a potenciales riesgos de seguridad, con casos que ya han llegado hasta la justicia.

A inicios del año pasado, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso a unanimidad 30 años de prisión contra el ítalo-colombiano Michael Saba por el asesinato de la venezolana Yenny Carolina Pérez, en un hecho ocurrido en Piantini, Distrito Nacional, el 20 diciembre del 2023.

Una de las señales de premeditación tomadas en cuenta por la alta corte fue el hecho de que el imputado alquiló un apartamento en Piantini a través de Airbnb para cometer el crimen.

Reglamentos de condominios

La ausencia de una regulación específica ha llevado al sector inmobiliario a manejar el tema a través de los reglamentos de condominio y de las características propias de cada proyecto. "Muchos desarrolladores definen desde el inicio el enfoque del residencial y lo establecen en sus documentos legales para evitar conflictos futuros", precisó el presidente de la AEI.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Turismo (Mitur), el país contaba con 47,474 propiedades de alojamientos de corta estancia a febrero del 2024, para un crecimiento del 18.76 % respecto al mismo período del 2023, con 117,049 habitaciones en oferta.

"Cada vez más compradores y residentes valoran este aspecto, sobre todo en proyectos donde la intención principal es vivir de forma permanente", observa el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), Alberto Bogaert.

La tendencia se observa en las zonas urbanas de alta densidad del Distrito Nacional y en algunos sectores del Gran Santo Domingo, donde conviven proyectos orientados tanto a residencia permanente como a inversión. "En aquellos sectores con alta demanda de alquileres temporales o con presencia turística y corporativa, el tema suele surgir con más intensidad dentro de las comunidades de propietarios y desarrolladores", puntualizó.

Falta de regulación y riesgos La práctica se está popularizando en sectores urbanos consolidados, caracterizados por su alta plusvalía y actividad inmobiliaria. Dentro del Distrito Nacional, sectores como Piantini, Ensanche Naco, Paraíso y Evaristo Morales contienen propiedades que pueden generar ingresos tanto a través de las rentas cortas como permanentes, pero la elección dependerá de las necesidades y posibilidades económicas de quien invierte en estos inmuebles. "En estos contextos, algunos desarrollos incorporan restricciones como elemento de diferenciación, y las amenidades son enfocadas al uso que tendrá la edificación", señala Acoprovi.

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