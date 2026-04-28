Banco Popular supera 3,600 viviendas financiadas en el 2025

De izquierda a derecha, los señores Francisco Ramírez, Mario Andrés Lama, Leonte Brea y Mariel Paulino. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano financió la adquisición de 3,667 viviendas en 2025, liderando el crédito hipotecario de la banca de capital privado, según informó durante su participación en la Feria Inmobiliaria Plusval, en el marco de la cual compartió datos sobre el desempeño de su cartera de hipotecas.

La entidad bancaria destacó que su cartera hipotecaria asciende a 84,840 millones de pesos. En este contexto, el vicepresidente del Área de Negocios Zona Metro Oeste y Canales Comerciales, Leonte Brea, indicó que el banco cuenta con más de 1,100 alianzas hipotecarias y una red en expansión integrada por desarrolladores y el sector inmobiliario.

El ejecutivo subrayó que este desempeño refleja no solo la capacidad de financiamiento de la entidad, sino también la confianza que miles de clientes han depositado en el banco.

Oferta y beneficios presentados en la feria

Durante los últimos cinco años, el Popular ha registrado un crecimiento sostenido en los desembolsos de su cartera hipotecaria, impulsado por la colocación de créditos para la adquisición de viviendas y el dinamismo de la demanda habitacional.

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La entidad presentó en la Feria Inmobiliaria Plusval opciones de financiamiento con plazos de hasta 30 años y cobertura de hasta el 80 % del valor del inmueble. La oferta incluyó tasas diferenciadas según las condiciones del producto, descuentos en gastos legales, cobertura de mudanza mediante seguro y acompañamiento durante el proceso de solicitud.

La feria inmobiliaria Plusval se celebró del 24 al 26 de abril de 2026, de manera simultánea en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, reuniendo a desarrolladores inmobiliarios y potenciales compradores interesados en proyectos residenciales.

En 2025, por segundo año consecutivo, el Popular fue distinguido como el Mejor Banco para Bienes Raíces de la República Dominicana por la revista financiera Euromoney.

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