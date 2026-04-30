Ministro de Vivienda presenta avances de la nueva Ventanilla Única de Construcción

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, presentó los avances de lo que será la nueva Ventanilla Única de Construcción (VUC), una herramienta orientada a simplificar procesos, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la transparencia en la gestión de permisos para transformar la permisología en el sector.

El funcionario explicó que esta iniciativa responde a un proceso de diagnóstico y trabajo conjunto con los distintos actores de la construcción, con el objetivo de reducir tiempos, eliminar duplicidades y generar mayor confianza en la tramitación de permisos.

Durante un encuentro con la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), Bisonó dijo que "estamos construyendo un sistema que organiza el expediente en un solo lugar y permite dar seguimiento a cada etapa con mayor visibilidad. Esto es una transformación en la forma en que el Estado interactúa con el sector".

Reinier Mallol, director de Transformación Digital, y Christopher de la Cruz, director de Control de Gestión, ambos funcionarios del Mivhed, presentaron los avances del plan de modernización de la permisología, en el que se trabaja en el rediseño integral de los procesos vinculados a la VUC.

Te puede interesar Las licencias de construcción caen 11 %, en medio de denuncias por trabas en la permisología

Durante la presentación, se dio a conocer el diseño de una innovación denominada Sistema NORM, un mecanismo que permitirá establecer una lista de chequeo verificable para la evaluación de los expedientes, basado en las normativas vigentes.

Este sistema permitirá que los criterios de evaluación sean claros, estandarizados y transparentes, tanto para las entidades evaluadoras como para los desarrolladores que someten sus proyectos, reduciendo la discrecionalidad y facilitando la trazabilidad de cada proceso.

Reacciones y marco normativo vigente

La incorporación del Sistema NORM, junto con la entrada en vigencia del nuevo Código de Construcción, busca garantizar que las decisiones técnicas se fundamenten en parámetros definidos, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en el sistema.

La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, valoró positivamente las iniciativas presentadas, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para lograr resultados sostenibles.

"La colaboración público-privada es clave para lograr cambios estructurales en el sector. Una permisología más eficiente permite impulsar la construcción de viviendas, dinamizar la economía y reducir el déficit habitacional", declaró Meléndez.

Durante el evento se reiteró la reciente oficialización del Código de Construcción de la República Dominicana, mediante resolución numero 007-2026 emitido el pasado lunes, marcando un nuevo marco normativo que establece reglas claras y actualizadas para el desarrollo de proyectos en el país.

Leer más La construcción acumula su segunda caída más prolongada en la última década y media