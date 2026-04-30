CEPM y Hábitat inician trabajos para transformar las viviendas de 120 familias

El Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) y Hábitat para la Humanidad República Dominicana dieron inicio a las primeras intervenciones del programa Hogar Seguro, que mejorará las condiciones de vida de 120 familias en situación de vulnerabilidad en comunidades del este del país.

La iniciativa, respaldada por una inversión de 200,000 dólares durante cuatro años, es fruto de un acuerdo de colaboración formalizado en febrero de este año entre ambas organizaciones.

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Las intervenciones se realizarán dentro del área de concesión de CEPM, abarcando comunidades como Bávaro, Verón, Punta Cana, Nisibón, Uvero Alto y Miches, entre otras.

El programa contempla mejoramientos progresivos de viviendas, que incluyen la sustitución de pisos de tierra o deteriorados por superficies de concreto, reparaciones de techos, mejoras en muros, baños e instalaciones eléctricas. Estas intervenciones buscan impactar la salud, la seguridad y la calidad de vida de las familias, con especial atención a niños, personas envejecientes y hogares encabezados por mujeres.

Para CEPM, la iniciativa forma parte de Hogar Seguro, un programa que busca que las familias de su zona de operaciones cuenten con viviendas más seguras y dignas, como parte de su pilar de valor compartido.

"Nuestro compromiso trasciende la labor de proveer energía, también implica acompañar el desarrollo de nuestras comunidades y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que forman parte de nuestra zona. Esta alianza con Hábitat para la Humanidad nos permite generar un impacto real en la vida de muchas familias", afirmó Óscar San Martín, gerente general de CEPM.

Distribución

Hábitat para la Humanidad República Dominicana tendrá a su cargo la administración de los recursos y la ejecución de las intervenciones, aportando su experiencia técnica en programas de vivienda y desarrollo comunitario.

A los trabajos se integrará también el voluntariado de CEPM, sumando la participación directa de colaboradores de la empresa en las mejoras de los hogares.

"Para Hábitat para la Humanidad, las alianzas con el sector privado son fundamentales para ampliar el alcance de nuestro trabajo. Este acuerdo con CEPM permitirá llevar soluciones concretas a familias que hoy enfrentan condiciones de vivienda complejas, generando impactos positivos en su bienestar", expresó Cesarina Fabián, directora nacional de la entidad.

Con el arranque de estos trabajos, CEPM refuerza su compromiso social, apostando por soluciones que permiten impulsar hogares resilientes y acompañar el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera.