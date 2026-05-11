Torres, tapones y servicios al límite: la otra cara de Verón-Punta Cana

La construcción de edificios residenciales y plazas de gran extensión es lo primero que salta a la vista al llegar a Verón-Punta Cana, gracias al auge inmobiliario que ha aupado su éxito turístico. Este dinamismo contrasta con lo que le espera al visitante que se adentra en su casco urbano. Allí hay estrechas calles entaponadas de doble carril, negocios hacinados que conviven con el polvo de calles sin asfaltar y edificios cada vez más próximos a empresas industriales.

Estos son apenas algunos de los síntomas de una expansión urbana que terminó excediendo la gestión de un distrito municipal carente de un plan de ordenamiento territorial cuyo anteproyecto, en fase final, se espera sea presentado el próximo 20 de mayo.

"Al crecer tan rápido, la capacidad de respuesta en términos de infraestructura turística no ha sido suficientes", reconoció el encargado de Planificación del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana, Juan Carlos Sánchez.

Demanda de viviendas

La generación de empleos y la atracción de inversiones en la zona incentivó con fuerza la inmigración hacia Verón-Punta Cana desde Higüey, La Otra Banda y otras demarcaciones de distintas provincias del país, triplicando la población en poco más de una década.

Para el 2010, la población era de tan solo 43,982 habitantes que ocupaban unas 17,230 viviendas, con las piezas de cuartería o en la parte trasera de una edificación las unidades más comunes, representando 5,407 unidades. La realidad ahora es muy distinta; el censo del 2022 contabiliza a 138,919 residentes -un 215.85 % más - y hasta 59,828 residencias, predominantemente apartamentos (27,477 unidades).

"Aquí se está creciendo entre un 8 % y un 12 % en habitantes anualmente", aseveró el presidente de la Asociación de Desarrolladores y Constructores de la provincia La Altagracia (Adecla), Mario Betances.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/vista-aeria-de-contruciones-en-punta-cana-202605060001-b96988ce.jpg Apartamentos de reciente construcción próximos al Distrito Municipal de Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La expansión vertiginosa de personas sobre el territorio es tal que las autoridades municipales dudan de esta cifra. Para Sánchez, deben superar las 150,000 personas y para el presidente del Consejo de Regidores, Uridy Marte, las 200,000.

Recientemente, el Senado aprobó una resolución sometida por el representante de la Altagracia en la Cámara Alta, Rafael Barón Duluc, para instruir a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) un censo especial y exclusivo para esta provincia, y así contar con datos más cercanos a lo que creen es la realidad.

Precisar estos datos es clave para evaluar el presupuesto que necesita Verón frente a la demanda de servicios como la recogida de basura, la supervisión de más proyectos en construcción o el asfaltado de más de 1,900 kilómetros lineales de calles terciarias en sectores donde predominan las vías de tierra y caliche.

Pero no solo se trata de mejorar las condiciones de vida de los residentes, sino de garantizar la sostenibilidad de un destino turístico que concentra las visitas de hasta 700,000 turistas en un solo mes, además de propietarios y extranjeros que tienen allí su segunda vivienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050002-b6aa10df.jpg Un vehículo saliendo por una calle sin asfaltar en la zona urbana de Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050010-570e0ded.jpg Aceras rotas en el centro de Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/cabeza-de-toro-202605050001-66501044.jpg La recogida de basura es una de las tareas para las que el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana requiere de mayor presupuesto. En la foto se observan varios tanques de basura amontonada en la vía que se encuentra justo detrás de la playa Cabeza de Toro. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

1,900 Cantidad, en kilómetros lineales, de vías que faltan por asfaltar dentro del casco urbano del distrito municipal de Verón.

Creciendo sin orden

Aunque la población creció, no todos han podido desarrollarse de manera equitativa. Esto se refleja en la ubicación de las viviendas, el acceso a servicios básicos y la calidad de parte de las edificaciones.

Durante un recorrido dentro y fuera del casco urbano de Verón, Diario Libre pudo observar numerosas construcciones de torres de apartamentos próximas a industrias, hormigoneras, estaciones de gasolina o negocios informales en condiciones de hacinamiento, lo que evidencia inconsistencias en el uso de suelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050024-5c34c177.jpg Vista de apartamentos en construcción próximos a una hormigonera en la calle Domingo Maíz en Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050025-5dc6d82f.jpg Vista de una de las hormigoneras en la calle Domingo Maíz. En esa vía existen varios proyectos de apartamentos en construcción. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050022-54bbd4a8.jpg Vista de una de las hormigoneras en la calle Domingo Maíz. En esa vía existen varios proyectos de apartamentos en construcción. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050021-9ae229a9.jpg Una niña caminando a lo lejos en una vía polvorienta que conecta con la calle Domingo Maíz en Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050011-a5f65343.jpg Negocios informales en condiciones de hacinamiento son visibles en el centro de Verón-Punta Cana, donde se observa en un mismo punto la venta de gomas, cerámica (al fondo) y de ropa en un espacio que está frente a la calle. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050009-86a91cc5.jpg Es común observar la venta de maquinaria pesada al adentrarse al casco urbano de Verón. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Históricamente, el otorgamiento del permiso de usos de suelo era responsabilidad de la alcaldía de Higüey. No ha sido sino hasta enero de este año, tras una resolución emitida por el Ministerio de la Presidencia para facilitar el cumplimiento del anteproyecto del plan de ordenamiento territorial, que ahora esas atribuciones pasaron directamente al distrito municipal, recordó Sánchez.

"La ley de municipios establece que, aunque los directores y vocales tengan las mismas funciones que los concejales y alcaldes de los municipios, tenemos que rendirles cuentas a ellos; esto creó una interdependencia que nos afectó mucho", subrayó.

A esto se suma la tendencia de propietarios que lotificaron sus tierras sin planificación previa, expandiendo comunidades en gran parte del entorno turístico, reconoció el presidente del Consejo de Regidores, Uridy Marte.

"Como no ha habido un plan, algo realmente trazado con pautas claras sobre desarrollo urbanístico, las personas han vendido sus tierras y aquellos que se han ido trasladando a vivir para acá hacían su casa y un séptico", lamentó el regidor, quien advirtió sobre los riesgos ambientales y sanitarios.

Esto también permitió la construcción de viviendas vulnerables ante eventos climáticos.

De acuerdo con la ONE, el 20.95 % de las viviendas registradas en Verón-Punta Cana fueron construidas con materiales de baja calidad como zinc, tablas de palma, cartón, plywood y materiales de desecho. Además, el zinc estuvo presente en el 34.27 % de los techos registrados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050013-5786830a.jpg Una casa de madera y zinc frente a una de las principales vías de tránsito en el centro de Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Impacto turístico

Del otro lado de esta realidad, están lo que las autoridades locales llaman "islas": grandes condominios habilitados con todos los servicios para sus residentes, tanto para asegurar su plusvalía como para cobrar estos servicios de manera adicional.

"Aquí hay zonas que nosotros tenemos que pedir permiso para entrar; un archipiélago de comunidades y barrios cerrados que todos conectan a las pocas arterias que tenemos", describió Sánchez.

Como uno de los pioneros en el desarrollo inmobiliario turístico de la zona, Frank Rainieri, chairman of the board del Grupo Puntacana, deploró cómo algunos empresarios han construido "mastodontes" en áreas de Punta Cana que presionan servicios básicos tan encarecidos como el agua.

"No puede ser que cada uno quiera coger una finca, tirar caliche y decir que está haciendo una urbanización; eso no es posible", lamentó, tras tildar esa situación de insostenible.

El presidente de Adecla coincide con estas afirmaciones y considera que los desarrolladores tienen la responsabilidad de pensar y cuidar el destino turístico, lo que incluye invertir en infraestructura en los proyectos que, por su tamaño, pueden asumir esos costos.

"Yo estoy seguro que los desarrolladores serios estarían dispuestos a hacer la inversión para que sus proyectos salgan bien, pero tiene que haber un acuerdo, una alianza (con el Gobierno), tienen que haber condiciones; no es que yo voy a asumir ahora la responsabilidad del Estado, pues no es verdad que ningún proyecto puede ser eficiente si tiene que hacer toda esa inversión", ponderó Mario Betances.

Ha sido la colaboración público-privada la que ha permitido la construcción de infraestructuras viales importantes –como la autopista del Coral en su momento y, recientemente, el elevado del Bulevar Turístico del Este–, observó el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari.

"Aunque vamos muy de la mano con el Gobierno en la parte de infraestructura, hay que tener orden y regulaciones; el ordenamiento territorial es vital en la zona turística", enfatizó.

El caos del tránsito

"¡Espérate muchacho! ¡Ven, coge para acá!", gritó una estudiante a su compañero al salir de la Secundaria Francisco del Rosario Sánchez para advertirle de una fila de motoristas –entre ellos un delivery y un mototaxi– que hicieron de la acera un carril alterno para atajar el tapón de las 4:00 de la tarde.

El tránsito ha sido una de las consecuencias más visibles de la expansión urbana sin planificación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050015-db1e9cd7.jpg La joven estudiante llamando a sus compañeros al avistar a los motoristas que se subieron a la acera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050016-30ab0775.jpg No pasó poco tiempo para que hasta un mototaxi se subiera en la acera para tomar la vía contraria y evadir el tapón. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

En hora pico, recorrer los ocho kilómetros entre el centro de Verón y el Bulevar Turístico del Este puede tomar cerca de 30 minutos, más del doble del tiempo habitual sin congestionamiento.

La predominancia de calles estrechas de doble vía y sin señalización, sumada a la falta de agentes de tránsito y de un sistema eficiente de transporte colectivo, agrava la movilidad, aseguró Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/imagen-beron--punta-cana-202605050006-29d04e71.jpg Estrechas calles de doble vía dificultan el tránsito y el paso de peatones. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/beron--punta-cana-202605050005-18730690.jpg Tapón en la avenida Barceló. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

"Aquí hay una ruta de transporte interurbano y urbano, que son guagüitas muy pequeñas que no tienen ruta definida, ni corredores y van metiéndose por los caminos. Eso ya tiene que cambiar; se necesita también un sistema de transporte colectivo", enfatizó.

De los 6,640,871 vehículos de motor que circularon en la República Dominicana en el 2025, 221,563 circularon en la Provincia La Altagracia, lo que la convierte en la sexta provincia con mayor parque vehicular en el país, tras un crecimiento de 9.80 % con relación a las 201,788 unidades registradas en el 2024.

De acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) –cuyo informe solo ofrece los datos por provincia sin detallar las unidades presentes por municipio o distrito municipal– en La Altagracia predominaron los motores el año pasado (con 146,420 unidades), seguido de los jeep (25,329) y los automóviles (24,992).

Para la directora ejecutiva de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Yris Nelsi González, el desorden del tráfico vehicular en Punta Cana es un ejemplo más de la falta de planificación y seguimiento a las iniciativas públicas que buscan agilizar la experiencia al volante, así como el incumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

"Todo obedece a una falta de planeación inicial, tipo sistema, tomando en consideración la demanda de cada localidad; es un ejemplo más de que tenemos que abocarnos a un sistema pensado, analizado, planificado y fluido; mientras sigamos identificando supuestas soluciones tipo parches que no evalúan el sistema en sentido general, vamos a seguir teniendo las mismas soluciones", observó.

La falta de agua Como Verón-Punta Cana carece de un acueducto, la escasez de agua es una problemática constante que lleva, tanto a los residentes como a los desarrolladores inmobiliarios a depender de dos métodos para abastecerse del recurso: la instalación de pozos tubulares y la compra a camiones cisterna. El director regional del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) en el este, Lenin Carpio, espera que la demarcación finalmente inicie la construcción de un acueducto el próximo año, como parte de un contrato de préstamo por 400 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de agua potable y saneamiento en esta demarcación.Esto eliminaría, el riesgo de sobreexplotación del agua del subsuelo que ya generan los pozos tubulares, reduciría la posible contaminación por el contacto con aguas residuales y pluviales y reduciría la demanda de pozos tubulares, muchos de los cuales se construyen al margen de los permisos que deben ser otorgados por Inapa.

Iniciarán vistas para el plan de ordenamiento

El director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón (Manolito) Ramírez, aseguró a Diario Libre que el próximo 20 de mayo se presentará el anteproyecto del plan de ordenamiento territorial de la demarcación.

La iniciativa -comenzada en 2022, año en que se aprobó la Ley 368-22 de Ordenamiento, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos- empezará una fase final de vistas públicas, con el objetivo de socializarlo con todos los actores implicados en el distrito para realizar cualquier ajuste final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/dji202605060509030025d1-40cff1c8.jpg El plan de ordenamiento procuraría la resolución de conflictos de uso en zonas con riesgo ambiental, como la Laguna Bávaro, considerada un área protegida. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Para el encargado de Planificación del Distrito, Juan Carlos Sánchez, el plan de ordenamiento -que ya ha sido revisado dos veces y cuenta con apoyo intersectorial-, permitirá distinguir los suelos urbanizables de aquellos que no lo son y someter a revisión los permisos de uso de suelo otorgados por Higüey para su readecuación a las nuevas normativas.

De igual modo, procurará la resolución de conflictos de uso de suelo en zonas con riesgo ambiental -como humedales, lagunas y litoral costero-, establecerá reglas más claras y transparentes e influirá con la cantidad de recursos económicos y humanos necesarios que deben asignarse para ejecutar este plan, aparte del presupuesto que maneja el distrito municipal, estimado en 700 millones de pesos al cierre del 2026.