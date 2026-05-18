Inmobiliaria Reservas participará en feria en Madrid

Inmobiliaria Reservas estará presente en la Feria Inmobiliaria Banreservas Madrid, del 22 al 24 de mayo, con una oferta de proyectos para dominicanos residentes en Europa y extranjeros interesados en invertir en propiedades en la República Dominicana.

Durante el evento, los asistentes podrán conocer una amplia selección de proyectos inmobiliarios, ubicados en distintos puntos del país, incluyendo casas, apartamentos, villas y solares, con el respaldo y la asesoría especializada de la empresa, así como las facilidades de financiamiento dispuestas por la entidad bancaria.

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El vicepresidente ejecutivo de Inmobiliaria Reservas, Rafael Madera, destacó que esta participación reafirma el compromiso de la empresa de acercar oportunidades seguras de inversión en ese sectora la diáspora dominicana y a extranjeros interesados en apostar por el crecimiento del país.

"Esta feria representa una valiosa oportunidad para conectar a los dominicanos que residen en Europa con proyectos inmobiliarios confiables en su país de origen, acompañándolos con asesoría especializada durante todo el proceso de adquisición. En Inmobiliaria Reservas trabajamos para ofrecer opciones que respondan a las expectativas de cada cliente, con la confianza y el respaldo que caracterizan al Grupo Reservas", expresó Madera.

Agregó que la participación en esta feria permite continuar fortaleciendo el vínculo con la diáspora y promoviendo la inversión en el mercado inmobiliario dominicano.

"República Dominicana continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria, no solo para nuestros compatriotas en el exterior, sino también para extranjeros que reconocen la estabilidad y el potencial de desarrollo del país. Desde Inmobiliaria Reservas queremos ser ese aliado estratégico que facilite una inversión segura, transparente y rentable", afirmó.

Detalles de la feria

Como parte de esta feria, los visitantes podrán acceder a una oferta de proyectos ubicados en el Gran Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, Bávaro, La Vega, Baní y otras localidades del país, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos.

La Feria Inmobiliaria Banreservas Madrid se desarrollará en el Hotel Meliá Castilla, ubicado en la calle del Poeta Joan Maragall, 43, Tetuán, Madrid, en horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Los interesados en asistir pueden coordinar una cita previa llamando al 809 960 5900 en República Dominicana, o al +34 960 99 00 22 desde España, para conocer de primera mano las oportunidades de inversión disponibles.