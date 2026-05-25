En siete años, alojamientos de renta corta se triplican

Los alojamientos de renta corta continúan ganando terreno en la República Dominicana, valorados por los visitantes como una alternativa para su estadía, como opción de inversión en el caso de los compradores y como un modelo de negocio turístico que sigue sin regulaciones claras.

Al cierre del 2025, la cantidad de propiedades destinadas a la corta estadía rondaban las 56,973 propiedades, para un crecimiento de 226.4 % si se le compara con las 17,456 registradas en el 2018, año más antiguo del que existen cifras oficiales disponibles, de acuerdo al Ministerio de Turismo (Mitur).

En apenas siete años, la oferta de renta de corta se triplicó: la cantidad de habitaciones pasó de 42,093 en 2018 a 136,338 en 2024, para un alza acumulada de 223.9 %, siendo el 2023 el período de mayor incremento, con 20,316 nuevas habitaciones de renta corta en solo doce meses, luego de un registro de 7,964 propiedades adicionales.

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Oferta hotelera

Las cifras adquieren otra lectura si se toma como referencia el comportamiento de la oferta hotelera tradicional. En ese mismo período, las unidades hoteleras aumentaron solo 12.2 %, pasando de 84,056 a 94,309 habitaciones entre 2018 y 2025, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

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Esto muestra cómo las unidades de corta estadía se han expandido a un ritmo mucho más acelerado en un contexto carente de regulación en términos de registro, fiscalidad y seguridad.

Se estima que las habitaciones de renta corta pueden ser aún más.

Al hablar de la dimensión del mercado turístico dominicano durante el foro "Capital, confianza y crecimiento: banca y turismo", celebrado a finales a finales del pasado mes de abril, la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, se refirió a más de 142,000 habitaciones de renta corta, distribuidas en unas 60,000 propiedades destinadas a estos fines.

Interés en invertir

Esta expansión está vinculada a mayores niveles de inversión en esta modalidad, en un contexto en el que los modelos de Airbnb y otras plataformas digitales han facilitado la comercialización y oferta de los alquileres de renta corta, incluyendo los polos turísticos.

"Los proyectos destinados a renta corta complementan la oferta en segmentos del mercado especializados, los cuales incluyen proyectos cuyo diseño, amenidades y valor agregado es atractivo para la inversión", observó la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, al ser consultada recientemente sobre este tema.

Propuesta de tributación La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reveló la semana pasada que avanza en la creación de un mecanismo que permita el cobro de hasta un 18 % del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a las plataformas digitales que brindan sus servicios en territorio dominicano, lo que incluiría a plataformas donde se publicitan y agendan los alojamientos de renta corta en el país, como Airbnb y Booking. El titular de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, señaló que la propuesta podría ser discutida dentro de los próximos 60 días, y que la institución mantiene el diálogo con las plataformas digitales involucradas. De ser así, sería la primera vez que este modelo de negocio tributaría en la República Dominicana, siendo la parte fiscal la que más ha retrasado una regulación a los alojamientos de renta corta.