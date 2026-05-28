Las herramientas lideraron el aumento en costos de construcción de viviendas en abril de 2026

Las herramientas encabezaron las alzas en los costos de construcción de viviendas en abril de 2026, al registrar un incremento de 9.94 %, seguidas de los materiales con 1.37 %, y los subcontratos con 0.72 %, de acuerdo con el boletín del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El informe detalla que la mano de obra no presentó variación durante el período, mientras que las maquinarias registraron una reducción de 0.16 %.

En sentido general, el ICDV alcanzó en abril un promedio de 240.16 puntos, para un incremento mensual de 1.69 puntos respecto a marzo, cuando el índice se ubicó en 238.57. La variación acumulada desde diciembre de 2025 fue de 1.69 %, mientras que la interanual se situó en 1.65 %.

Variaciones por tipología y subgrupos de costos

Por tipología de viviendas, las unifamiliares de un nivel registraron la mayor variación mensual, con 0.78 %. Le siguieron las multifamiliares de ocho niveles o más, con 0.75 %; las unifamiliares de dos niveles, con 0.59 %; y las multifamiliares de cuatro niveles, con 0.56 %.

Subgrupos con mayores aumentos Entre los subgrupos de costos que más incidieron en el aumento figuran las tuberías y piezas de PVC, con un alza de 7.14 %; los combustibles, con 5.38 %; los alambres eléctricos, con 4.05 %; y los aceros, con 3.46 %.

En contraste, el reporte señala disminuciones en los precios de generadores eléctricos (-2.91 %), bovedillas (-1.41 %), pintura (-0.75 %), cementos y pegamentos (-0.34 %) y módulos, contadores y breakers (-0.17 %).

El ICDV mide las variaciones mensuales en los costos directos de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, excluyendo gastos indirectos como terrenos, permisos de construcción, financiamiento y beneficios de las constructoras, según la ONE.