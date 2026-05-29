La construcción se alivia en primer trimestre, pero sigue bajo alerta

Obreros trabajan en una infraestructura pública en una vía del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El sector construcción logró crecer un 6.6 % entre enero y marzo de este año, frenando con ello cinco trimestres consecutivos de caída. Sin embargo, esa actividad, la quinta que más cantidad de personas emplea en la economía dominicana, dio el pasado abril una señal de alerta al volver a sufrir un decrecimiento.

La expansión de la construcción en los primeros tres meses de este año sucede luego de empezar en octubre-diciembre de 2024 una senda de caídas consecutivas en cada uno de los cuatro trimestres siguientes y llevó al sector a un decrecimiento de un 1.8 % durante todo el 2025.

Aunque el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) resaltó que la construcción acumuló una expansión entre enero y abril de 2026 de un 4.6 % promedio, un desempeño que dijo obedeció al desarrollo de proyectos comerciales y turísticos de capital privado y a la continuación de obras residenciales que se encontraban en proceso, en el cuarto mes de este año la actividad cayó un 1.8 %.

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Pese a que el BCRD no señala las razones detrás de la reducción de la construcción, en sus informes de enero y febrero la institución destacaba el aporte realizado por el Gobierno al crecimiento de esa actividad mediante una mayor ejecución del gasto de capital, elemento que obvió de sus dos más recientes análisis sobre la expansión del índice mensual de actividad económica (IMAE).

Cae inversión pública

El informe trimestral de la Dirección General de Presupuesto establece que entre enero y marzo de 2026 los recursos destinados al gasto de capital totalizaron 31,286.7 millones de pesos, lo que implica una reducción de un 8.2 % con relación a igual período de 2025.

Aunque el monto devengado por esa partida presupuestaria registró un incremento en abril de este año, con relación a igual mes de 2025, los recursos destinados a las ´construcciones en proceso´ cayeron un 14.6 %, período donde la construcción sufrió su primera caída del año.

8.2 % Cayó el gasto de capital entre enero y marzo de 2026.

El Gobierno destinó 14,895 millones de pesos en gasto de capital el mes pasado, un incremento de un 12.1 % en comparación con abril de 2025. Sin embargo, el monto para las construcciones en proceso sumó 3,943.2 millones de pesos, implicando una reducción absoluta de 671.9 millones en el citado período.

La caída de la inversión pública sucede a pesar de la promesa del Gobierno de sostenerla, en medio de una mayor presión fiscal para mantener el subsidio a los combustibles, a raíz del conflicto armado en Medio Oriente que ha encarecido los precios del petróleo.

Esta semana, el expresidente de la República, Leonel Fernández, criticó la estructura de gasto del Ejecutivo, afirmando que de cada 100 pesos, 86 se destinan a partidas corrientes y solo 14 a inversiones.

En un artículo en el periódico Listín Diario, Fernández planteó que, a pesar de la preocupante situación, "ahora resulta que en su política de austeridad el Gobierno, en lugar de disminuir el gasto corriente, lo que hace es, al revés, reducir más el gasto de capital".

Empleos sin recuperarse

Desde el trimestre octubre-diciembre de 2024, cuando la construcción empleaba a 436,050 personas, el sector no ha logrado recuperar ese nivel, registrando entre enero y marzo de este año 424,491 ocupados, para una reducción absoluta de 11,559 empleos, de acuerdo con los registros del BCRD.