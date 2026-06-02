Constructores y Alcaldía de Verón dialogan sobre ordenamiento territorial de Punta Cana

Vista aérea de una parte de la ciudad de Punta Cana. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El crecimiento de Punta Cana sin un plan de ordenamiento territorial llevó a la Asociación Dominicana de Promotores y Constructores de Viviendas (Acoprovi) a realizar un conversatorio, en el cual planteó la necesidad de enfrentar ese desafío sin afectar el ritmo que la ha convertido en el polo turístico y económico más dinámico del país.

Durante el Conversatorio Nacional de la Construcción de Viviendas, organizado por Acoprovi, la presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, afirmó que "Punta Cana es el espejo del futuro del país. Crece rápido y necesita herramientas para hacerlo bien".

"Este conversatorio nos permitirá sentar en la misma mesa al alcalde y a los actores del sector construcción para construir respuestas concretas. Como sabemos, la vivienda es el ancla del desarrollo social y económico de una región", declaró Meléndez.

El conversatorio tiene como objetivo generar un diálogo público-privado sobre los retos y oportunidades del sector, con especial énfasis en la región este, explicó la entidad a través de una nota de prensa. Con una población permanente creciente cada año y una cartera de inversiones de millones de dólares en megaproyectos, Punta Cana y la región este se enfrentan al desafío de crecer de manera ordenada, agregó.

El encuentro, que tuvo lugar en BlueMall Punta Cana, contó con la participación del Alcalde de Verón, Ramón (Manolito) Ramírez, quien señaló que "nos proponemos que el Plan de Ordenamiento Territorial de Verón plantee las soluciones normativas y técnicas que agilicen los procesos y dinamicen las inversiones, sin sacrificar el ordenamiento del territorio", expresó Ramírez.

Más que turismo

Tradicionalmente asociada al turismo internacional, Punta Cana está viviendo una acelerada transformación urbana que la posiciona como un epicentro de desarrollo inmobiliario y económico del país, resalta el comunicado.

Estas iniciativas elevan la demanda de viviendas dignas, servicios urbanos, infraestructura de transporte y planificación territorial.

Ante este escenario, el conversatorio de Acoprovi analizó temas clave como el crecimiento urbano sostenible, la planificación territorial, la permisología, el acceso a vivienda y el desarrollo regional, desde una visión que integró tanto al sector público como al privado.

El gremio sostuvo que el espacio busca analizar la situación actual del sector construcción de viviendas, promoviendo soluciones y perspectivas regionales junto a autoridades y actores clave.