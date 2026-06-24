La ONE reporta que las herramientas y materiales redujeron sus costos de construcción en mayo 2026

La participación de las herramientas en el costo de la construcción bajó a 8.81 puntos porcentuales (pp) en el mes de mayo del 2026 al registrar 1.13 %, cuando en abril de este año se ubicaba en 9.94 %, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

A las herramientas le sigue la participación de los materiales con una reducción negativa de -0.6 pp; los subcontratos que también se mostraron a la baja con un -0.48 pp y las maquinarias con una variación negativa de -0.36 pp, aunque la mano no obra no tuvo variación.

Variación del ICDV

Sólo en el mes de mayo el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) se ubicó en 240.61, mostrando apenas un incremento de 0.45 puntos en comparación con el mes anterior que fue de 240.16.

El informe de la ONE establece que, desde diciembre del 2025 a mayo del 2026 el índice ha arrojado una variación acumulada de 1.88 %, mismo resultado al comparar el quinto mes del 2025 con mayo del 2026.

En el quinto mes del 2026, el ICDV fue de 247.83 para la vivienda unifamiliar de un nivel; 242.81 para la unifamiliar de dos niveles; 235.94 para la multifamiliar de cuatro niveles, y 235.85 para la multifamiliar de ocho niveles o más.

Según el informe las principales variaciones mensuales positivas se registraron en tuberías y piezas de PVC, con un 9.51%; combustibles, con 3.49%; subcontrato de terminaciones, con 2.33%; accesorios eléctricos, con 2.24% y herramientas, con 1.13%.

Indicador y cobertura

En cambio, las disminuciones se observaron en las generadoras eléctricas, con un porcentaje negativo de 1.53%; bovedillas, con -1.53%; pintura, con -0.83%; bloques y otros, con un -0.68%; y las maquinarias, con un -0.52%

El ICDV es un indicador que mide las variaciones mensuales en los costos directos de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, excluyendo gastos indirectos como terrenos, permisos de construcción, financiamiento y beneficios de las constructoras, según la ONE.

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