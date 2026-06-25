El Estado dominicano participa en menos del 5 % de las obras de construcción en RD

El Estado dominicano le ha cedido casi en su totalidad la mayor proporción de los proyectos que se realizan dentro de la construcción al sector privado, quien representa el 95.9 % de los mismos, frente a las obras públicas que apenas constituyen menos del 5 %, según la Encuesta Sectorial Construcción (Ensecon-2025) del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INMRD), presentada ayer.

"Esto sugiere que gran parte del crecimiento del sector depende de las decisiones de inversión del capital privado, especialmente en el mercado inmobiliario", agrega.

El documento establece que la inversión pública es reducida y alcanza apenas el 1.3 % de las obras, mientras que la inversión mixta representa el 2.8 %.

El informe señala que con la aprobación de la Ley 153-71 de Incentivo Turístico se originaron las condiciones para atraer inversión privada y extranjera destinada al fomento de la infraestructura hotelera y proyectos inmobiliarios en diversos puntos del país.

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Desde entonces comenzaron a desarrollarse polos turísticos como Puerto Plata, Santo Domingo y Punta Cana, acompañados de proyectos como Casa de Campo, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y la Autopista del Coral.

El sector construcción aporta cerca del 15 % al producto interno bruto (PIB) de la economía dominicana y está orientado específicamente a edificación de viviendas, siendo los edificios de apartamentos los de mayor participación con el 49.5 % de las obras levantadas, seguido de las viviendas familiares con el 29.8 %.

A estos le siguen las plazas y locales comerciales que representan el 5.8 % y 4.6 % respectivamente.

El Gran Santo Domingo sigue siendo el principal foco de desarrollo inmobiliario del país, con mayor concentración de proyectos residenciales y precios por metro cuadrado más elevados. Sin embargo, registra una proporción de obras paralizadas con el 61.5 % hasta 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Mano de obra y empleo

El documento dice que el 68.3 % de la mano de obra total es realizada por los haitianos y los trabajadores dominicanos equivalen al 31.1 %.

Según el documento, en el sector formal e informal del sector construcción, la mano de obra haitiana supera ampliamente a la dominicana. Sólo en el sector formal ellos constituyen el 69.1 % de los trabajadores y los dominicanos el 30.2%. En el informal los haitianos ocupan el 61.3 % y los dominicanos el 38.2 %.

En torno a la forma en que se contrata a los trabajadores, el 46.0 % de los dominicanos labora por ajuste, el 26.7 % lo constituyen los asalariados fijos y el 25.2 % el personal subcontratado. Esto evidencia que el 51.9 % mantiene alguna modalidad de empleo asalariado.

En cambio, entre los trabajadores haitianos el 67.9 % trabaja por ajuste, solo el 15.9 % se encuentra subcontratado y el 12.0 % ocupa puestos asalariados fijos. Sólo el 27.9 % de los trabajadores haitianos se encuentra bajo modalidades asalariadas.

Evolución sectorial

Enero percibió la mayor proporción de obras iniciadas en todo el año 2025 con un porcentaje del 28.1 %, seguido de febrero (16.8 %) y marzo (13.8 %) para un trimestre del 58.7 %.

En los siguientes meses la dinámica se mostró a la baja, donde abril registró el 3.8 %; mayo el 2.5 % y junio el 3.9 %, lo que indica que hubo un menor desarrollo de nuevos proyectos durante el siguiente trimestre del año.

El sector construcción creció 8.3 % entre 2014-2024 de acuerdo al documento y ha mostrado etapas de expansión y desaceleración.

Durante 2014-2015 el sector aumentó su crecimiento entre 13.8 % y 19.8 %, consolidándose como uno de los principales impulsores de la actividad económica.

"Aunque en 2017 el ritmo de crecimiento se moderó hasta 4.1 %, al año siguiente volvió a mostrar un comportamiento favorable, con un incremento de 12.2 % y un valor agregado real de 482,159 millones de pesos.

En 2020, la pandemia de Covid-19 provocó una contracción de 10.7 %, pero la recuperación fue rápida y en 2021 el sector creció 23.4 %", indica el estudio.

Durante los años siguientes el crecimiento volvió a moderarse, influido por el aumento de los costos de los materiales, las condiciones financieras internacionales y una política monetaria más restrictiva.

En 2024 el sector retomó una trayectoria positiva, y sus encadenamientos productivos alcanzaron cerca del 15.0 % y representa alrededor del 8.8 % de la demanda nacional de importaciones.