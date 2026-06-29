BCRD valida la inversión privada en el crecimiento de la construcción

Hombres trabajando en la construcción de un parqueo. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO. )

El sector construcción fue el de mayor expansión interanual en mayo pasado: 7.1 %. Según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), esto se debe a la puesta en marcha de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones adecuadas de financiamiento.

De acuerdo a la autoridad monetaria del país, el comportamiento del sector construcción se debe a la puesta en marcha de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones adecuadas de financiamiento.

Este comportamiento no solo responde al mes de mayo, sino que muestra una tendencia sostenida en los últimos años, donde la construcción ha mostrado un desempeño estimulado por la inversión privada y la estabilidad de las condiciones crediticias.

El BCRD sostiene que al cierre de mayo de 2026 el crédito al sector creció 23.7 % de forma interanual, equivalente a más de 35 mil millones de pesos adicionales al compararse con el mismo período del año anterior.

Este desempeño también se muestra en el aumento de los volúmenes de ventas de los principales insumos de construcción.

La incidencia del capital privado en el sector también había sido recogida la semana pasada por la Encuesta Sectorial Construcción (Ensecon-2025) del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (Inmrd), en cuyo informe final se señala que el crecimiento de la construcción depende de las decisiones de inversión privada, especialmente en el mercado inmobiliario.

La encuesta recordó que el sector aporta un 15 % al producto interno bruto (PIB) de la economía, y está orientado específicamente a edificación de viviendas, siendo los edificios de apartamentos los de mayor preponderancia con el 49.5 % de las obras levantadas dentro de la muestra, junto a las viviendas familiares con el 29.8 %.

Sin embargo, a pesar del crecimiento positivo que ha tenido el sector en los últimos meses, entre 2024 y 2025, esa actividad económica no logró recuperarse y registró bajas de crecimiento trimestrales entre -1.2 % -3.3 %.

Desafíos y perspectivas

De acuerdo al BCRD la construcción cerró en el período octubre-diciembre de 2024 con un porcentaje negativo de un -2.2 % y durante el año 2025, ocupó una contracción de un -1.8 %.

Las bajas de crecimiento se deben a la falta de una permisología más burocrática, el alza de los costos de construcción, las altas tasas de interés para financiar viviendas y la falta de mano de obra.

En la actualidad, el sector construcción se encamina a una etapa de recuperación gradual, aunque vulnerable a la incertidumbre global y ciertas presiones estructurales que podrían limitar su crecimiento como en periodos anteriores.

Aún así, la actividad continúa siendo impulsada por el sector privado, evidenciando la productividad que caracterizan al sector.

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