Licencias de construcción aumentan 80 % durante el primer semestre del 2026

Las licencias de construcción emitidas en el país aumentaron un 80 % durante el primer semestre, de acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

Según la institución, entre enero y junio fueron otorgadas 921 licencias de construcción, frente a las 512 emitidas en el mismo período del año anterior.

El ministerio indicó que los proyectos autorizados durante ese período representan una inversión privada proyectada de 330,191 millones de pesos, un 157 % más que los 128,477 millones de pesos registrados en igual semestre del año pasado.

Asimismo, informó que durante los primeros seis meses del año recibió 878 solicitudes de licencias de construcción, mientras que en el mismo período se contabilizaron 775 expedientes, para un incremento de 13 %.

Reacción oficial

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, atribuyó esos resultados a una mayor eficiencia en los procesos de permisología.

"Cuando los procesos son más ágiles y transparentes, la inversión encuentra mejores condiciones para avanzar. Nuestro compromiso es seguir modernizando la permisología para brindar mayor previsibilidad, fortalecer la confianza y facilitar el desarrollo ordenado del sector construcción", expresó el funcionario.

Plataforma tecnológica

Como parte de ese proceso, el MIVHED informó que desarrolla una nueva plataforma tecnológica para la gestión de la permisología de construcción, la cual será propiedad del Estado dominicano.

De acuerdo con la institución, la herramienta ha sido diseñada por técnicos del ministerio a partir de consultas con desarrolladores, ingenieros, arquitectos, gremios y otros actores del sector construcción, con el propósito de incorporar funcionalidades que respondan a las necesidades identificadas durante ese proceso.

El ministerio agregó que la plataforma se encuentra en preparación para una fase piloto, en la que serán validadas sus funcionalidades antes de su implementación definitiva. Entre los beneficios previstos figuran una mayor trazabilidad de los expedientes, la reducción de los tiempos de respuesta y procesos más predecibles para los usuarios.