La expansión urbana de Puerto Plata pierde velocidad en la mayoría de sus municipios, según la ONE

Crucero en Puerto Plata ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO )

La expansión urbana de Puerto Plata se desaceleró en la mayoría de sus municipios entre 1988 y 2022, pese a que San Felipe de Puerto Plata, Sosúa y Villa Montellano concentraron el mayor crecimiento de su huella urbana en toda la provincia, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La presidenta del Clúster Turístico de Puerto Plata, Birgitt Heinsen, expresó que esa provincia ha experimentado un crecimiento importante y, aunque ha tenido avances, todavía enfrenta desafíos en materia de planificación y ordenamiento territorial.

Dijo que entre los temas prioritarios para esta importante demarcación están el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, la gestión de residuos sólidos, la movilidad, la conectividad vial, la protección de sus recursos naturales, además de su conectividad aérea y terrestre.

"Los datos de la ONE reflejan la evolución que ha experimentado la provincia durante más de tres décadas. Aunque el ritmo de expansión urbana pueda haberse reducido en determinados períodos o municipios, la huella acumulada evidencia que el territorio se ha transformado y que hoy existe una mayor demanda de servicios, infraestructura y movilidad", indicó.

Desafíos y planificación

Entre 1988-2022, San Felipe de Puerto Plata encabezó el mayor crecimiento de su huella urbana al registrar 11.776 km², seguido por Sosúa y Villa Montellano con 2.594 km² y 1.171 km², respectivamente, según el informe, quien además dice que estos municipios reflejan una velocidad de crecimiento anual a la baja en los últimos años.

Heisen manifestó que en Sosúa y Villa Montellano el reto es procurar que la expansión se traduzca en mejores oportunidades para las comunidades y en un fortalecimiento del destino, evitando que el crecimiento genere una presión insostenible sobre los servicios y los recursos naturales.

Explicó que Puerto Plata tiene las condiciones para continuar creciendo como destino, pero ese crecimiento debe estar acompañado de planificación, infraestructura y una visión sostenible de largo plazo.

"El desarrollo urbano y el desarrollo turístico no deben verse de manera separada; ambos forman parte de un mismo territorio y deben avanzar de manera coordinada para garantizar la competitividad del destino y la calidad de vida de nuestras comunidades", agregó.

Algunas localidades con menor área urbanizada en ese periodo son: Luperón (0.997 km²); Imbert (0.804 km²); Villa Isabela (0.803 km²); Altamira (0.408 km²); Guananico (0.458 km²) y Los Hidalgos (0.294 km²).

Otros de menor ritmo de crecimiento urbano son: Altamira, Guananico, Los Hidalgos y Villa Isabela, en contraste con los de mayor ritmo como Imbert y Luperón.

Perfil provincial

El municipio cabecera de la provincia de Puerto Plata compone los principales centros urbanos, turísticos y comerciales de la región norte del país, ocupando el 32.96 % del total de las edificaciones y el 86.93 % de las obras de las viviendas de acuerdo al informe de la ONE.

Hasta 2022 Villa Montellano ocupó el 2.86 % del total provincial en las obras de edificación y el 53.33 % de las viviendas construidas, seguido de Guananico, Villa Isabela y Luperón.

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Las localidades de Altamira, Navas, y Maimón reflejaron una menor proporción de edificaciones de viviendas.

Puerto Plata cuenta con nueve municipios, 12 distritos municipales, 107 barrios, 72 secciones rurales y 555 parajes.

La provincia constituye una de las demarcaciones turísticas más importantes de la República Dominicana que comprende atractivos como teleférico y playas, combinando actividades administrativas, comerciales, portuarias, turísticas, residenciales y de conectividad territorial lo que impulsa y acelera la expansión de sus zonas urbanas.

El informe resalta espacios turísticos como la Playa Dorada, Sosúa, Cabarete, Cofresí, Punta Rucia, y demás, que ofrecen aguas cristalinas y arenas blancas.

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