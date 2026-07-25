ONE: Subcontratos lideraron el alza del costo de construcción en junio 2026

La participación de los subcontratos registró el principal incremento en los costos de construcción de viviendas en junio de 2026, con un 0,18 %, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en su informe sobre el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV).

El documento destaca que, durante el sexto mes del año, el costo de la mano de obra se mantuvo sin variación. En cambio, los materiales disminuyeron un 0,04 %; la maquinaria, un 0,12 %; y las herramientas, un 0,21 %.

Según el informe, las principales variaciones mensuales positivas se registraron en los combustibles, el subcontrato de ebanistería, los equipos y aparatos para instalaciones hidrosanitarias, los alambres, los clavos y el zinc, entre otros insumos.

Por el contrario, las disminuciones se produjeron en la pintura, los generadores eléctricos, los aceros y los ascensores.

Detalles del ICDV

En junio de 2026, el ICDV se situó en 240,31 puntos, lo que representa una disminución de 0,30 puntos con respecto a mayo, cuando alcanzó los 240,61 puntos.

Desde diciembre de 2025 hasta junio de 2026, el índice acumuló una variación del 1,75 %, de acuerdo con la ONE. Asimismo, registró un aumento interanual del 1,94 % al comparar junio de 2026 con el mismo mes de 2025.

En el sexto mes del año, el ICDV de las viviendas unifamiliares de un nivel se situó en 247,85 puntos y registró un ligero aumento mensual del 0,01 %. Le siguieron las viviendas unifamiliares de dos niveles, con 242,23 puntos; las multifamiliares de cuatro niveles, con 235,79; y las multifamiliares de ocho niveles o más, con 235,36 puntos.

El ICDV es un indicador que mide las variaciones mensuales de los costos directos de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

Según la ONE, el indicador excluye los gastos indirectos relacionados con los terrenos, los permisos de construcción, el financiamiento y los beneficios de las empresas constructoras.