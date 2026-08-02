CEPM y Hábitat para la Humanidad mejoran viviendas en comunidades vulnerables

El Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) y Hábitat para la Humanidad República Dominicana iniciaron una alianza de cuatro años para mejorar las condiciones de vivienda de 120 familias en comunidades vulnerables ubicadas dentro del área de concesión de la empresa, desde Bávaro hasta Miches.

La primera jornada se desarrolló en la comunidad El Caño, donde colaboradores voluntarios de CEPM y un equipo técnico de Hábitat trabajaron junto a las familias beneficiarias en labores de pintura, sustitución de pisos e intervenciones eléctricas.

La iniciativa forma parte del compromiso de CEPM con el desarrollo integral de las comunidades donde opera. Además de ofrecer un servicio eléctrico confiable, la empresa impulsa proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo sostenible del territorio, según indica una nota de prensa.

Durante los próximos cuatro años, el programa realizará mejoras progresivas en pisos, techos, muros, baños e instalaciones eléctricas de hogares en condiciones de vulnerabilidad. Para seleccionar a las familias beneficiarias se llevó a cabo un proceso de evaluación junto a un comité comunitario, integrado por líderes locales y representantes de la comunidad, quienes acompañaron la identificación de las viviendas priorizadas.

Oscar San Martín, gerente general de CEPM, destacó que la iniciativa refleja el compromiso de la empresa con el bienestar de las comunidades.

"Cuando una familia vive en una casa más segura, mejora su calidad de vida. En CEPM creemos que nuestro compromiso con las comunidades va más allá de suministrar energía, queremos contribuir a crear condiciones que permitan a las personas vivir con mayor seguridad, bienestar y tranquilidad. Ver a nuestros colaboradores trabajar codo a codo con las familias de El Caño nos recuerda por qué esta alianza con Hábitat tiene tanto sentido para nosotros", declaró.

Impacto vivienda adecuada

Por su parte, Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, resaltó el impacto que tiene una vivienda adecuada en la vida de las familias.

"La vivienda adecuada es uno de los principales determinantes de la salud y el bienestar de las familias. Sustituir pisos de tierra o deteriorados por pisos de concreto reduce la exposición al polvo, la humedad y otros factores asociados a enfermedades respiratorias, gastrointestinales y parasitarias, especialmente en la niñez. Pero su impacto va mucho más allá de la salud: un hogar más seguro fortalece la dignidad, mejora la calidad de vida y crea mejores oportunidades para crecer, aprender y compartir. Ese es el verdadero valor de alianzas como la que hoy desarrollamos junto a CEPM", explicó Fabián.

Con esta primera intervención en El Caño, CEPM y Hábitat para la Humanidad ponen en marcha un programa de largo plazo que busca fortalecer el bienestar de las comunidades del Este del país, convencidos de que mejorar una vivienda también significa ampliar las oportunidades de las familias que la habitan.