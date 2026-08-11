Víctor Bisonó llama a constructores a cumplir las normas tras terremoto en Colombia

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó, durante la presentación del Plan de Modernización de la Permisología, con el que se busca agilizar y fortalecer los procesos relacionados con las licencias de construcción en el país. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MIVHED )

Ante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias comunidades de Colombia a menos de dos meses del doblete sísmico que afectó Venezuela, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó, lamentó lo sucedido e instó a constructores y desarrolladores a cumplir con todos los procedimientos que contribuyen a prevenir este tipo de fatalidades.

"Es un llamado de atención lo que lamentablemente ha sucedido en Venezuela y en Colombia, y el ejemplo que hemos tenido en República Dominicana, para los que están desarrollando infraestructuras, que cumplan con la ley", enfatizó al ser preguntado por la prensa.

Bisonó reconoció que la informalidad en el sector construcción es una problemática que afecta a las edificaciones, e indicó que por eso se tiene en consulta un nuevo código sísmico, así como la reevaluación de las infracciones a quienes incumple con la ley, en línea con la entrada en vigencia del nuevo código penal.

Con esto último, el Mivhed espera fortalecer sus mecanismos de inspección e infracciones, así como armar un equipo institucional que garantice el sometimiento de acuerdo a la ley en los casos que así se amerite.

"Estamos armando una reevaluación del Código Penal para ver con qué garras podemos, además de fortalecernos nosotros, armar un equipo institucional para el sometimiento de la ley", expresó, tras puntualizar que tiene que haber consecuencias claras a quienes violan la ley.

Explicó que en el país se están dando situaciones de construcciones "grandes e importantes" que, sin importar cuántas veces se les notifica para que cumplan con los permisos de construcción e inspecciones requeridas, insisten en construir.

Modernizar la permisología

Bisonó ofreció estás declaraciones tras anunciar los primeros resultados del Plan de Modernización de la Permisología, una estrategia integral implementada desde enero de este año y enfocada en transformar la tramitación de las licencias de construcción que se otorgan en la República Dominicana.

El objetivo del proyecto es el de incrementar la transparencia, la trazabilidad, la agilidad en el proceso y la rigurosidad técnica.

Esto permitió que el Mivhed otorgara 1,122 licencias frente a 605 emitidas en el mismo período del 2025. Solamente en julio, se entregaron 201 licencias de construcción, considerada por el Mivhed la mayor cifra registrada en un solo mes desde la conformación de la institución.

Durante la presentación del proyecto, el funcionario puntualizó que su importancia está vinculada con el crecimiento de la actividad de la construcción, que solo en junio del 2026 incrementó 14.9 %.

El plan incluirá la adopción de un nuevo código de construcción en el país, la adopción de una Nueva Ventanilla Única de Construcción, así como una plataforma de inteligencia del Mivhed que aportará trazabilidad a los desarrolladores sobre el estatus de sus expedientes.

De igual manera, incluirá un programa de reclutamiento de 120 técnicos que participarán del programa y la creación de una plataforma estatal que estandarice las permisologías a largo plazo.