Las torres y proyectos habitacionales son los que más han demandado licencias de construcción en RD

Lejos de ser solo un requisito burocrático, la permisología otorgada a las obras de construcción avala su viabilidad y debe garantizar que las edificaciones que se van erigiendo en la República Dominicana sean lo suficientemente seguras y resistentes ante eventos sísmicos, un aspecto que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) reconoció que busca fortalecer.

De las 1,122 licencias que la institución otorgó a proyectos de construcción en los primeros siete meses de este año (cifra que es 85.45 % superior a las 605 licencias emitidas el año pasado tras la implementación de un Plan de Modernización de Permisología iniciado en enero de este año), los edificios de gran altura y los proyectos habitacionales son los que más demandan permisos, sobre todo en el Distrito Nacional, Santiago y Punta Cana.

Las infraestructuras para fines turísticos, las plazas comerciales, las naves industriales dentro de zonas francas y las estaciones de gasolina son obras que también han solicitado en gran volumen estos permisos.

Todos estos proyectos a los que se les entregó su licencia entre enero y julio representan, en conjunto, 406,715 millones de pesos en inversión privada viabilizada. Solo en julio, las 201 licencias otorgadas sumaron 76,524 millones en inversión, según datos del Mived ofrecidos ayer durante la presentación de los avances del citado plan.

Seguridad ante sismos

Al ser preguntado sobre la seguridad de las edificaciones construidas, el ministro de Vivienda, Víctor Bisonó, aseguró que la modernización de los sistemas para tramitar los permisos busca "ponérsela fácil y acompañar" a todo aquel que quiera construir en formalidad y bajo buenas prácticas.

Sin embargo, reconoció que existe mucha informalidad en las construcciones. "Aquí estamos viviendo una situación de construcciones que son grandes e importantes; las hemos notificado diez veces y, desde que damos la espalda, comienzan a construir de nuevo", lamentó.

Al hablar con la prensa, explicó que el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el martes a Colombia (a menos de dos meses del doblete sísmico de Venezuela) representan "un llamado de atención" a los constructores y desarrolladores de que se debe cumplir con la ley.

Indicó que se está trabajando en una reevaluación, bajo el nuevo Código Penal, para fortalecer los mecanismos de supervisión de las infraestructuras.

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Análisis sísmico y actualización del reglamento

De igual manera, Bisonó aseguró que se está realizando una consulta junto a los gremios de constructores para un nuevo Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras R-001, también conocido como código sísmico, un documento que establece los requisitos que deben cumplirse durante el análisis sísmico de todas las estructuras que se erigen en el país.

Para el geólogo Osiris de León, este código tiene que ser actualizado para incluir la microzonificación sísmica y la evaluación de la respuesta sísmica local.

Precisó que, aunque un reglamento sísmico no garantiza por sí solo el adecuado comportamiento de las estructuras ante eventos sísmicos, los terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela obligan al país al reflexionar sobre la respuesta sísmica local de todas las estructuras construidas sobre los suelos blandos, caracterizados por ser más vulnerables.

"Una mala respuesta sísmica local, no considerada correctamente en los diseños estructurales, puede incrementar significativamente las fuerzas horizontales que actúan sobre las edificaciones, generando esfuerzos cortantes que pueden superar la capacidad resistente prevista en el diseño estructural", expuso.

Dentro de Santo Domingo, sectores como Los Prados, Jardines del Norte, Los Ríos, Villa Mella y Los Alcarrizos están construidos sobre suelos blandos. Pero esta situación también se da en otros municipios del país como La Vega, Bonao, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís o Valverde, entre otros.

"Cuando la demanda sísmica real (en un diseño) excede la demanda considerada por el ingeniero diseñador (de la obra) pueden producirse colapsos parciales o totales que generan muertes, heridos, destrucción de propiedades y efectos negativos en nuestra economía; eso es lo que se acaba de ver en Colombia y Venezuela", afirmó.

Plan de Modernización de la Permisología

El plan que implementa el Mived desde enero de este año tiene por objetivo establecer reglas claras y garantizar la capacidad técnica y la tecnología adecuadas para poder agilizar la tramitación de las licencias de construcción.

Este plan se está ejecutando basado en siete pilares:

Simplificación y gestión de tiempos a través de una revisión y rediseño de procesos críticos, así como una gestión de tiempos de respuesta por etapas

de tiempos a través de una revisión y rediseño de procesos críticos, así como una gestión de tiempos de respuesta por etapas Claridad normativa a través de checklists y criterios vinculados a la normativa y actualización de estándares técnicos

a través de checklists y criterios vinculados a la normativa y actualización de estándares técnicos Manejo de una nueva Ventanilla Única de Construcción para mejorar la trazabilidad y mejorar la experiencia de usuario

para mejorar la trazabilidad y mejorar la experiencia de usuario Talento humano capacitado y evaluado por competencias, con formación y fortalecimiento de sus capacidades técnicas

capacitado y evaluado por competencias, con formación y fortalecimiento de sus capacidades técnicas Modernización tecnológica a través de equipos, software especializados, integraciones y mayor control institucional de la tecnología

a través de equipos, software especializados, integraciones y mayor control institucional de la tecnología Fiscalización y calidad vía el cumplimiento, control interno, estándares ISO y mejora continua

vía el cumplimiento, control interno, estándares ISO y mejora continua Gobernanza institucional para reducir la burocracia y trabajar con sistemas de información y estándares articulados.