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Licencias de construcción
Licencias de construcción

MIVHED reporta 1,122 licencias de construcción en siete meses

Las licencias emitidas en julio incluyen 173 definitivas y 28 condicionadas, con Santo Domingo liderando la concentración de permisos.

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    MIVHED reporta 1,122 licencias de construcción en siete meses
    Entre enero y julio de 2026, las licencias emitidas corresponden a proyectos que representan RD$406,715 millones en inversión total, frente a RD$150,163 millones registrados durante el mismo período de 2025. (ARCHIVO.)

    El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) informó que emitió 201 licencias de construcción durante julio, la mayor cantidad registrada en un mes en el período de estadísticas disponibles del sector.

    Entre enero y julio de 2026, la institución otorgó 1,122 licencias, frente a 605 en igual período de 2025, para un crecimiento de 85.5 %. El total también supera en 169 las 953 licencias que el ministerio atribuye a todo el año pasado.

    De las licencias emitidas en julio, 173 fueron definitivas y 28 condicionadas. Santo Domingo concentró 103; Santiago, 43; Punta Cana, 41, y San Francisco de Macorís, 14.

    El ministro Víctor "Ito" Bisonó atribuyó el aumento al fortalecimiento institucional y a la modernización de la permisología.

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    Más de RD$406 mil millones en inversión viabilizada

    El incremento de las licencias también permite dimensionar el impacto económico de los proyectos privados que avanzan a través del proceso de permisología. Entre enero y julio de 2026, las licencias emitidas corresponden a proyectos que representan RD$406,715 millones en inversión total, frente a RD$150,163 millones registrados durante el mismo período de 2025.

    Esto representa un crecimiento interanual de 171 % en la inversión asociada a los proyectos con licencia. Solo durante julio, las 201 licencias emitidas corresponden a más de RD$76,524 millones en inversión y una estimación de 56,684 empleos directos asociados.

    Bisonó aseguró que el MIVHED continuará profundizando las acciones de modernización de la permisología, fortaleciendo la trazabilidad, la capacidad institucional y la coordinación de los procesos, como parte de una agenda dirigida a generar mejores condiciones para el desarrollo ordenado del sector construcción.

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