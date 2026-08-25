Constructora destaca labor detrás de la villa para los Juegos Centroamericanos

El ingeniero Máximo Bisonó, de Constructora e Inmobiliaria Celik, expresó su satisfacción por la culminación de Villas del Este, proyecto que sirvió como alojamiento para los atletas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y que posteriormente se convertirá en hogares para familias.

"Para nosotros ha sido un verdadero orgullo haber tenido la responsabilidad de construir la villa de los juegos. Queremos agradecer al presidente de la República (Luis Abinader) por la confianza depositada en Celik y al Comité Organizador de Santo Domingo 2026 por habernos dado la oportunidad de formar parte de un proyecto tan importante para el país", declaró Bisonó.

Destacó la acogida que tuvieron las villas durante la competencia y los comentarios positivos de las diferentes delegaciones sobre la calidad de las viviendas, sus instalaciones y las facilidades del complejo, según indica una nota de prensa.

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"Una de nuestras mayores satisfacciones fue escuchar a las diferentes delegaciones hablar tan bien de las villas y de sus instalaciones. Eso nos llenó de orgullo, porque detrás de este resultado hubo un enorme esfuerzo de todo nuestro equipo", afirmó el ejecutivo.

El proyecto

Villas del Este fue construido en aproximadamente 18 meses, un tiempo récord para una obra de esta magnitud. El proyecto cuenta con 1,200 apartamentos, distribuidos en 150 edificios, y durante su ejecución participaron entre 1,500 y 2,000 trabajadores.

"Fue un trabajo arduo. Aquí trabajamos 24-7 para cumplir con el compromiso asumido y hoy sentimos la satisfacción del deber cumplido", señaló Bisonó.

El proyecto dispone de áreas verdes, parques infantiles, canchas deportivas, senderos peatonales, espacios sociales, seguridad y estacionamientos.

Tras la celebración de los juegos, la constructora se prepara para iniciar la entrega de las viviendas a sus propietarios. Actualmente, aproximadamente el 90 % del proyecto está vendido.