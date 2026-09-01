Casi el 60 % de las obras que se construyen en la región metropolitana están paralizadas

Los proyectos residenciales y comerciales en la región metropolitana se siguen expandiendo, pero a un ritmo cada vez más pausado; entre enero y junio del 2026, la demarcación contó con 6,682 obras de construcción, de las cuales el 59.8 % (3,994) estaban paralizadas.

Este estado de la obra indica que los constructores y desarrolladores han detenido su actividad (la cual podría reanudarse en cualquier momento), a diferencia de una obra abandonada, que ya muestra signos de deterioro estructural y representó apenas 284 proyectos, el 4.3 % del total en el primer semestre de este año.

La mayoría de las edificaciones pararon en etapas intermedias o avanzadas del proceso de construcción. El 44.6 % de las obras paralizadas estaban en fase de estructura, el 24.5 % se detuvo en pañete y el 29.0 % en la fase de revestimiento, de acuerdo al Registro de Oferta de Edificaciones 2026-1, un estudio realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La parálisis en los proyectos en construcción se da en momentos en los que se observa una menor incorporación relativa de obras nuevas (que representaron apenas 11.1 % del total) y una mayor concentración del metraje en proyectos de gran escala.

En ese sentido, la mayoría de los proyectos activos se trata de obras que actualizaron su fase constructiva (incluyendo aquellas que pasaron a detener su actividad), cuya participación incrementó 7.8 puntos porcentuales, al pasar de 81.1 % en el segundo semestre de 2025 a 88.9 % en el primer semestre de 2026.

Esto corresponde a 5,937 obras actualizadas, una tendencia común en todos los municipios de la región metropolitana. En tanto, las 745 obras restantes corresponden a obras nuevas.

Actividad del sector construcción Aunque existen más proyectos en curso que nuevos, la actividad económica del sector construcción creció 6.7 % en el primer semestre de este año y se mantiene en aumento, cerrando julio con una expansión interanual de 8.1 %, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Por municipios

Aunque Boca Chica representa apenas el 9.7 % de las 6,682 obras levantadas en la región metropolitana, con 650 proyectos en construcción entre enero y junio de este año, el 73.5 % de estos estuvo paralizado en el período citado, siendo el municipio donde se observa un avance más lento de los proyectos.

A este le siguen Los Alcarrizos (73.3 %), San Antonio de Guerra (71.6 %) y Pedro Brand (66.4 %).

Santo Domingo Este, que figuró como la demarcación con más obras de todo el período (2,271), contaba con el 60.6 % de sus obras en estado de paralización, siendo también en términos absolutos la demarcación con más proyectos detenidos, mientras que Santo Domingo de Guzmán, que cuenta con 898 obras en construcción, fue el municipio con menos obras interrumpidas, con el 33.1 %.

Obras de menor metraje

Cuando se analiza el estado de las obras según la superficie que ocupan, 2,387 de estos proyectos oscilaron entre los 100 y los 200 metros cuadrados, alrededor del 70.7 % de los 394,171 metros cuadrados ocupados por los proyectos de este tamaño en la región metropolitana.

A estos les siguieron 1,172 proyectos de entre 201 y 500 metros cuadrados que también figuraban como detenidos en el citado período, 62.4 % de los 470,637 metros cuadrados ocupados por obras con similar superficie construida, según los datos.

Esto significa que existen más obras detenidas mientras menor espacio estas ocupan en metros cuadrados.

La mayor cantidad de obras paralizadas entre enero y junio de este año corresponde a entidades religiosas (85.7 %), seguido de las casas (85.2 %), dos tipos de edificaciones que suelen erigirse con recursos provenientes de aportes comunitarios y de las familias, respectivamente.

En contraste, los mayores niveles de ejecución de una construcción en el período citado se encontraron en oficinas (68.5 %), edificios construidos desde el sector salud (48.0 %) y apartamentos (35.6 %), todos proyectos de mayor escala y que generalmente suelen contar con mayores recursos para llegar a término sin mayores interrupciones.