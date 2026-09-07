Gobierno busca ampliar acceso a viviendas de bajo costo

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y Luis Abinader. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR PRESIDENCIA )

Comprar una vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas familias dominicanas, debido al aumento de los costos de construcción y a las condiciones del financiamiento.

El tema fue abordado este lunes durante LA Agenda Semanal en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendieron las políticas impulsadas por el Gobierno para ampliar el acceso a hogares de bajo costo.

A una pregunta de la periodista Laura Castellanos sobre el encarecimiento de las viviendas, Magín Díaz sostuvo que mejorar las condiciones de acceso a una vivienda es un proceso gradual y que la estabilidad de la economía juega un papel determinante.

El ministro recordó que las condiciones actuales del financiamiento son muy diferentes a las que existían décadas atrás.

"En los años 90 las tasas de interés promedio del país eran 30 %, 25 %. Ahora hay ocasiones en que la tasa de interés ha estado por debajo del 10 %", afirmó.

Díaz explicó que uno de los avances ha sido el desarrollo de un mercado de financiamiento de largo plazo para las hipotecas, que, según señaló, prácticamente no existía en el país hace 20 o 30 años.

A su juicio, el fortalecimiento del mercado de capitales permitirá generar nuevos instrumentos para que los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos puedan ofrecer créditos hipotecarios a mayor plazo.

"Yo creo que se van a crear cada vez más instrumentos que permitan a los bancos y a las asociaciones de ahorro y préstamo dar esos préstamos de largo plazo", expresó.

Vivienda de bajo costo

Durante su intervención, Díaz también destacó los programas gubernamentales dirigidos a familias que buscan adquirir una vivienda, entre ellos Vivienda Feliz, así como el programa de viviendas de bajo costo.

El funcionario afirmó que unas 500,000 personas se han inscrito en Vivienda Feliz, aunque aclaró que no quería ofrecer el dato específico de beneficiarios sin confirmarlo.

También aseguró que el actual Gobierno ha concentrado una proporción significativa de la construcción de viviendas de bajo costo realizadas en el país.

"Del 70, 75, 80 % de las viviendas de bajo costo se han construido durante nuestro gobierno", afirmó Díaz.

El ministro reconoció, sin embargo, que el sector construcción ha recibido fuertes presiones por el incremento internacional de los precios de los materiales, especialmente después de los choques registrados en los mercados internacionales.

"El sector construcción recibió varios choques desproporcionados a la vez internacional", explicó, al señalar que los materiales utilizados en la construcción aumentaron de precios más que otros bienes.

Una vivienda más accesible

El presidente Luis Abinader planteó que el Gobierno debe complementar al sector privado mediante políticas públicas que permitan ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones económicas de los hogares.

Abinader sostuvo que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para avanzar en esa dirección y recordó el impacto que tuvo la crisis económica de 2003-2004 sobre los niveles de pobreza del país.

Según explicó, recuperar los niveles de pobreza que existían antes de aquella crisis tomó más de 15 años, lo que evidencia, a su juicio, el impacto que puede tener la pérdida de estabilidad sobre el bienestar de las familias.

El mandatario consideró que los indicadores macroeconómicos deben terminar reflejándose en una mejoría concreta de las condiciones de vida de la población.

Airbnb también entra en el debate

La discusión sobre el acceso a la vivienda también llevó a analizar el impacto de los alquileres de corto plazo mediante plataformas como Airbnb.

Magin Díaz reconoció que este modelo está contribuyendo al encarecimiento de los apartamentos y existe una presión por el lado de la demanda.

"Hay mucha gente que está comprando apartamentos para ponerlos en el sistema de Airbnb o de otra plataforma", señaló.

El ministro explicó que esta práctica puede incidir en los precios, debido a que personas adquieren apartamentos con la intención de cubrir la inversión mediante los ingresos generados por los alquileres de corta duración.

Sobre una eventual regulación de estas plataformas, Díaz indicó que el tema está siendo estudiado.