El costo de vivir en el Distrito: más de 26 años de salario promedio actual para pagar una casa

El Distrito Nacional es el centro económico de la Repújavascript:;blica Dominicana. En sus 91.2 kilómetros cuadrados se concentraba hasta el pasado junio más de la mitad de los trabajadores formales del país y un tercio de los empleadores, además de ser responsable, junto con la provincia Santo Domingo, de hacer la mayor contribución promedio al producto interno bruto (PIB) nacional.

El 33.3 % de los patronos (37,276) que opera en la formalidad lo hace en esta demarcación, empleando el 53.1 % de los trabajadores (1,309,153), superando a su población residente, que al censo de 2022 ascendía 1,029,110 personas. Estas cifras que provocan cada día un flujo importante de esa masa laboral desde municipios del Gran Santo Domingo y provincias aledañas.

Aunque el Distrito Nacional es el lugar en el cual los empleados formales devengan el salario promedio más elevado, con 46,683.60 pesos mensuales a junio, el monto resulta insuficiente para cubrir el costo de la canasta familiar, que incluye la vivienda, que a ese mismo mes ascendió a 56,939.95 pesos para la región Ozama, que comprende también la provincia Santo Domingo.

La diferencia entre el salario promedio y la canasta familiar, sumado a que es la demarcación de la región Ozama con el precio promedio de venta por metro cuadrado de inmuebles más caro, lo que también se reflejan en el costo de los alquileres, hace que el Distrito expulse hacia los municipios periféricos a quienes trabajan en su territorio.

El costo de la renta

En sectores del polígono central, como el ensanche Naco, el Evaristo Morales, La Esperilla o Serrallés el alquiler de un apartamento de entre 57 y 167 metros cuadrados oscila entre los 900 y los 1,600 dólares mensuales, que a la tasa del banco estatal representa entre 53,900 y los 95,800 pesos, respectivamente, según un sondeo realizado por Diario Libre a través de varias páginas web destinadas a la renta de propiedades.

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De igual forma, en otros sectores periféricos al polígono, como Bella Vista, la Zona Universitaria, El Millón, Mirador Norte o Gascue los precios de alquiler van desde los 56,000 hasta los 88,500 pesos, según ofertas visualizadas.

Pero no solo los alquileres presentan un elevado costo con relación al salario promedio que se paga en el Distrito Nacional. La compra de una vivienda en el polígono o sectores menos céntricos resulta casi privativo para los trabajadores.

Esta demarcación registró en el primer semestre de este año el precio promedio por metro cuadrado más elevado de los apartamentos ofertados por municipios en el Gran Santo Domingo, con 148,445 pesos, un costo aproximadamente tres veces al observado en Los Alcarrizos, lo que evidencia una marcada diferenciación territorial del mercado inmobiliario, según recoge el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE).

Con el precio promedio de venta en el Distrito, un apartamento de 100 metros cuadrados tendría un costo de 14.8 millones de pesos, lo que implica que, al salario promedio que se paga en la demarcación, se necesitarían 317 meses (26.4 años) para comprar una propiedad de ese tamaño.

Movimiento de pasajeros

Una parte del transporte público estatal (metro y teleférico) se encarga de movilizar una parte de los residentes en la provincia Santo Domingo, concentrando su mayor cantidad de usuarios durante los días laborables.

Entre enero y junio de 2026, las paradas de la línea 1 del Metro, ubicadas en Santo Domingo Norte y que se encargar de conectar a ese municipio con el Distrito Nacional, registraron poco más de ocho millones de personas, equivalente al 38.6 % del total movilizado por ese método de transporte en ese trayecto.

El 80.1 % de los pasajeros de esa línea utilizan el servicio los días laborables, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

Asimismo, por las estaciones de la línea 2 del Metro, que operan en Santo Domingo Este y Oeste y que enlazan a esas demarcaciones con el centro económico y financiero del país, ingresaron 6.9 millones de usuarios en el primer semestre, representando el 31.9 % de las personas movilizadas en ese lapso. El 83.5 % de esos usuarios utilizó el servicio de lunes a viernes.

En cambio, tres de las cuatro paradas de la línea 1 del Teleférico, que une a Santo Domingo Norte y Este con el Distrito Nacional, movilizaron 1.1 millones de usuarios de enero a junio de este año, cifra que equivale al 93.6 % de los usuarios transportados. El 78.9 % se movilizó los días laborables.