El desarrollo inmobiliario del país se concentró en tres demarcaciones

Un edificio en construcción en Santo Domingo Este. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El desarrollo inmobiliario de la República Dominicana se concentró el año pasado en tres lugares: La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Estas demarcaciones agruparon la mayor parte del monto tasado en construcciones con licencias del sector privado y del área de edificación durante el 2025.

El valor tasado de las obras que se levantaban en las dos citadas provincias y el Distrito representaban el 75 % del total de las construcciones, con un monto que ascendía a 56,890.4 millones de pesos, mientras que el resto del territorio sumaba solo 19,004.2 millones.

El dato está contenido en el Anuario Estadísticas Económicas 2025, que elabora la Oficina Nacional de Estadística (ONE), donde también se observa que las tres demarcaciones concentraban un 74.5 % de los metros cuadrados en construcción.

La Altagracia lidera El informe recoge que el valor de las obras que se levantaban en La Altagracia el año pasado ascendió a 25,142.7 millones de pesos, una cifra que superaba la sumatoria de 19,004.3 millones de pesos del resto de las provincias del país, excluyendo a Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El empresario Frank Rainieri, fundadordel Grupo Puntacana, criticó a mediados de este año el crecimiento inmobiliario y turístico en ese destino, perteneciente a la provincia La Altagracia, calificándolo de insostenible y denunciando que se realiza sin regulación y sin un plan de ordenamiento territorial.

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Santo Domingo continuó como el segundo lugar con el mayor monto de obras en construcción. El valor tasado en las obras con licencias del sector privado representó 16,244.4 millones de pesos, superando los 15,503.3 millones del Distrito Nacional.

Solo cuatro provincias: Hato Mayor, Elías Piña, Independencia y Dajabón figuran sin ningún monto tasado de obras de construcción, con licencias, por parte del sector privado, de acuerdo con la ONE.

Área en construcción

Las tres demarcaciones que concentraron el valor tasado de las obras en construcción también dominaron el área en edificación.

De los pocos más de 5.1 millones de metros cuadrados que había en construcción en 2025, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional agruparon 3.8 millones de metros, según el documento de la ONE.

La Altagracia sumó un área de construcción de 1.5 millones de metros cuadrados, seguida por Santo Domingo, con 1.3 millones y el Distrito Nacional con 958 mil metros cuadrados.