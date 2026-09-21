Barrick construirá otras 63 viviendas como parte de acuerdo de reasentamiento

Autoridades durante el primer palazo para la construcción de las viviendas. ( CEDIDA POR EL MEM. )

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio el primer palazo para la construcción de otras 63 viviendas en el proyecto Nuevos Horizontes, en Sánchez Ramírez, como parte del proceso de reasentamiento acordado entre el Gobierno, Barrick Pueblo Viejo y las comunidades de la zona.

El proyecto forma parte del acuerdo tripartito, que ahora contempla ampliar el reasentamiento luego de un análisis de las solicitudes de comunitarios, lo que beneficiará a familias de los sectores El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las Lajas y Tres Bocas.

La iniciativa busca garantizar mejores condiciones de vida a familias de sectores aledaños a la operación minera y fortalecer los acuerdos alcanzados mediante el diálogo entre las partes.

Al liderar el evento en representación del ministro Joel Santos, el viceministro de Minas, Giovanni Bloise, manifestó que el proyecto es fruto de un esfuerzo y deseo que "nació sin cesárea, de manera natural, a través de un proceso de diálogo, de confianza, respeto", pese a que se sostenían las posiciones más encontradas.

En tanto, la gobernadora provincial, Cristina Rodríguez, resaltó que la iniciativa representa la esencia misma del Gobierno: "garantizar la calidad de vida de la gente, darle mejores condiciones y acceder a los servicios de una vivienda digna", que se traduce en "desarrollo ordenado, sostenido y que trae tranquilidad".

Destaca importancia

En tanto, Martín Guzmán, representante de la Comisión de las Comunidades y miembro del Comité de Seguimiento, valoró la importancia de la iniciativa y recordó que el reasentamiento en ese municipio es el más grande del mundo. "Son seis comunidades reasentadas. Es el proyecto ejemplo a nivel mundial", dijo.

En representación del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, subrayó que el primer palazo para la construcción de las viviendas desmonta el mito de que en las instituciones "las cosas no fluyen; de que la materialización de los derechos no se ve. Y uno tiene la oportunidad en estos procesos de descubrir gente muy valiosa, como las de Energía y Minas, que se convirtieron en defensores de los derechos de la gente".

En el acto estuvieron, además, Rolando Muñoz, director general de Minería; Vladimir Ozoria, director de Gestión Social y Comunitaria; Odalis Medina, en representación del senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos; José Ramón Gómez, subdirector técnico provincial; contratistas de Barrick Pueblo Viejo; representantes de la comisión de veedores, juntas de vecinos, entre otros.