La mano de obra sube 12 % en agosto e incide sobre los costos de construcción de viviendas

En tan solo 30 días, los costos directos para la construcción de viviendas en la República Dominicana incrementaron 4.22 % en agosto de este año, un comportamiento vinculado al aumento salarial de los trabajadores que entró en vigor en este período.

La carpintería, electricidad, albañilería, excavación, instalación hidrosanitaria y los trabajos de los jornaleros aumentaron 12 %, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Esto se da en consonancia con lo establecido en la Resolución CNS-04-2026 del Ministerio de Trabajo, que aprobó el 2 de junio un incremento salarial escalonado de 20 % a los trabajadores del sector construcción.

Si bien la medida beneficia tanto a los trabajadores no cualificados como cualificados, ayudantes, operarios y maestros de construcción en cada una de sus áreas, incide sobre el valor final de las viviendas en el país, pues los constructores, desarrolladores y propietarios de proyectos habitacionales terminan transfiriendo estos costos al consumidor final.

De este modo, el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) –una herramienta que analiza las variaciones mensuales que experimentan los costos de proyectos unifamiliares y multifamiliares– experimentó un crecimiento interanual de 6.42 % a agosto de este año.

Más caro construir una casa

El encarecimiento de la mano de obra se refleja más en las casas de uno y dos niveles, proyectos que generalmente son construidos para fines residenciales y no de negocios.

Las viviendas unifamiliares de un nivel presentaron una variación mensual de 5.14 %, mientras que las viviendas unifamiliares de dos niveles mostraron un incremento de 4.43 % en agosto, según la ONE.

En tanto, los proyectos de apartamentos (incluidos aquellos de cuatro niveles o de ocho niveles o más) presentaron variaciones de 3.87 % y 3.45 %, respectivamente.

Otros costos

Otros grupos y subgrupos de costos presentaron ligeros descensos o variaciones por debajo del 1 % en agosto de ese año.

Los materiales registraron un alza de 0.61 %, seguido de las herramientas, con 0.39 % en agosto. En tanto, los subcontratos disminuyeron apenas 0.02 %, mientras que las maquinarias bajaron 0.11 %.

Dentro de los subgrupos de costos, elementos como los ascensores y las bovedillas presentaron ambos descensos de 0.33 %.

Aumento al salario mínimo Sector construcción La Resolución CNS-04-2026 del Ministerio de Trabajo estableció los siguientes salarios mínimos para los trabajadores de la construcción y sus afines: Trabajador no calificado: de 980.59 a 1,176.7 pesos

Trabajador calificado: de 1,072.85 a 1,287.42 pesos

Ayudante: de 1,260.34 a 1,512.4 pesos

Operario de tercera categoría: de 1,636.80 a 1,1964.66 pesos

Operario de segunda categoría: de 1,867.44 a 2,240.93 pesos a partir del 1 de junio de 2027

Operario de primera categoría: de 2,334.67 a 2,801.60 pesos, a partir del 1 de junio de 2027

Maestro de cada una de las áreas de la construcción: de 2,941.78 a 3,530.13 pesos, a partir del 1 de junio de 2027.

Leer más Aumentan un 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción