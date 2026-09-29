Recomiendan a Santiago identificar edificaciones para evaluar condiciones de seguridad sísmica

El arquitecto chileno Cristián Witting Grell durante la conferencia. ( CEDIDA POR APROCOVICI )

Ante la necesidad de avanzar hacia una cultura de prevención y de incorporar nuevas herramientas para enfrentar los riesgos sísmicos, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) auspició la conferencia "Construir para proteger y salvar. Innovación chilena y nuevas tecnologías para una infraestructura sísmicamente resiliente en la República Dominicana".

En la conferencia, a cargo del arquitecto chileno Cristián Witting Grell, se puso sobre la mesa la necesidad de evolucionar desde una visión centrada exclusivamente en evitar el colapso de las edificaciones hacia un concepto más amplio de resiliencia sísmica, que permita proteger vidas, reducir pérdidas materiales y garantizar que las ciudades continúen funcionando después de un evento de gran magnitud.

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Witting Grell presentó la experiencia de Chile, país que ha enfrentado terremotos de gran intensidad y que, a partir de esas experiencias, ha desarrollado soluciones de diseño, ingeniería y construcción orientadas a mejorar el comportamiento de las estructuras frente a los movimientos sísmicos.

"Chile por lejos es el país más sísmico del mundo. Es parte de nuestra genética y no lo podemos negar", afirmó el arquitecto al explicar cómo la recurrencia de los terremotos ha llevado a su país a convertir la experiencia sísmica en conocimiento aplicado a la construcción.

Witting Grell expuso ejemplos de diseño arquitectónico y estructural pro-sísmico implementados en Chile, así como tecnologías que permiten mejorar el comportamiento de las edificaciones durante un terremoto.

Entre esas iniciativas destacó el uso de aisladores sísmicos, una alternativa que puede contribuir a reducir los efectos de los movimientos del terreno sobre las estructuras y, en determinados proyectos, optimizar costos asociados a daños y recuperación.

El especialista también recomendó que Santiago avance en la identificación de edificaciones prioritarias para evaluación y revisión de sus condiciones de seguridad sísmica, entre ellas hospitales, aeropuertos y otras infraestructuras esenciales para la respuesta y recuperación de la ciudad ante una emergencia.

Al inicio de su intervención, Witting Grell resaltó además la sensibilidad que percibe en República Dominicana respecto a la protección de las personas. "Ustedes tienen una valoración humana por la vida del otro", declaró.

Más que concentrarse en imágenes de destrucción, el experto explicó que su aproximación busca transmitir emociones y generar conciencia sobre la responsabilidad que implica diseñar y construir en territorios expuestos a fenómenos naturales.

Apuesta por soluciones

La conferencia forma parte de la visión que impulsa la nueva gestión de Aprocovici, encabezada por Mario Bonilla, quien ha planteado la transformación del gremio en un espacio que, además de representar y defender los intereses del sector construcción, contribuya activamente a identificar alternativas frente a los desafíos de la industria.

"Una institución como Aprocovici no puede limitarse a señalar los problemas. Tenemos también la responsabilidad de acercar soluciones", manifestó Bonilla.

Sostuvo que la realidad sísmica de República Dominicana plantea una responsabilidad para quienes participan en el diseño, planificación, promoción y construcción de edificaciones, por lo que consideró necesario ampliar la conversación sobre seguridad estructural.

Además, señaló que el desafío no debe limitarse a responder a la pregunta de cómo evitar que una edificación colapse durante un terremoto, sino avanzar hacia una concepción de infraestructura sísmicamente resiliente, en capacidad de proteger a las personas y permita continuidad en servicios esenciales.