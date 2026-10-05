El Gobierno proyecta entregar otros 156 mil títulos de propiedad

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, informó este lunes que el Gobierno proyecta entregar otros 156,755 títulos, que se encuentran en fases de mensura, catastro y registro.

Durante el encuentro de LA Agenda Semanal, indicó que, para alcanzar esta meta, el programa mantiene una dinámica de expansión continua con el inicio e identificación semanal de nuevos proyectos de titulación en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y otras entidades propietarias de terrenos públicos.

Destacó que esta labor representa uno de los ejes fundamentales de la presente gestión para transformar la vida de miles de familias que por décadas ocuparon de manera informal terrenos del Estado dominicano.

Beneficios para familias

"Ya las familias han visto la realidad de este plan, entonces la cantidad de comunidades que reciben y que llaman y que buscan y que le envían comunicación al presidente y que le solicitan este plan de titulación, es cada vez inmensamente grande", expresó Méndez.

Asimismo, el presidente Abinader recordó que la obtención del certificado de título facilita el acceso inmediato a la banca formal, permitiendo a los propietarios optar por préstamos, construir o ampliar sus inmuebles, establecer emprendimientos locales y elevar sustancialmente el valor patrimonial de sus viviendas.

Distribución territorial

Los proyectos de titulación alcanzaron la cifra de 173,540 títulos de propiedad entregados desde el 2020 a la fecha, cuadruplicando los 42 mil títulos de propiedad entregados hasta ese momento.

La distribución territorial del programa abarca 176 proyectos diseminados en casi todo el país. La provincia de Santo Domingo encabeza la lista con la mayor concentración de beneficiarios, registrando 74,472 títulos entregados para un 43 % del total nacional.

Le sigue la provincia de San Pedro de Macorís con 25,167 títulos, representando el 15 %; el Distrito Nacional con 13,222 títulos para un 8 %; Azua con 10,587 títulos equivalentes al 6 %; y San Cristóbal con 10,502 títulos para un 5 %. Completan, Santiago con 7,728 títulos, 4 %; Montecristi con 2,599 títulos, 1%; La Romana con 2,521 títulos, 1 %; Hato Mayor con 2,442 títulos,1 %; y otras demarcaciones que acumulan 16,122 títulos, representando el 9% restante. Santiago Rodríguez figura como la única provincia en proceso de integración para el desarrollo de sus primeros proyectos.

En el ámbito municipal, Santo Domingo Este lidera con 32,451 títulos concedidos (19 %), seguido por Los Alcarrizos con 23,281 títulos (13 %), el Distrito Nacional con 13,000 títulos (8 %), Santo Domingo Norte con 11,968 títulos (7 %) y San Pedro de Macorís con 9,560 títulos entregados (6 %). A pesar de los retos técnicos, ambientales y legales que implican el ordenamiento territorial y la presencia de asentamientos en áreas protegidas o privadas, el plan continúa acelerando el levantamiento de inmuebles y proyectos habitacionales del Estado para garantizar la titulación definitiva a la población.