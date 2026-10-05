Mivhed dice que rompió récord y entregó 203 permisos de construcción en septiembre

El Mivhed ha emitido 1,476 licencias de construcción en este 2026. ( DL/ARCHIVO )

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Jean Luis Rodríguez, informó este lunes que esa institución otorgó 203 licencias de construcción en septiembre de este año, la cifra más alta registrada en un solo mes, correspondientes a proyectos que representan 57,133 millones de pesos en inversión.

El dato fue ofrecido durante su participación en LA Agenda Semanal, encabezada cada lunes por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Rodríguez explicó que el comportamiento de las autorizaciones constituye una señal del nivel de actividad que registra el sector construcción, uno de los segmentos que, según destacó, está contribuyendo de manera importante al crecimiento de la economía dominicana.

"El ministerio, desde que la permisología estaba en Obras Públicas en un momento y pasó al Mivhed, nunca había emitido en un solo mes la cantidad de licencias que se emitieron en el mes de septiembre, que fueron 203 licencias de construcción y que vienen a apoyar significativamente a ese criterio que muy bien tú has estado estableciendo", dijo en referencia a la incidencia de la construcción en el crecimiento económico.

El funcionario contestó a una pregunta en torno al tema que se hizo durante el encuentro.

La cifra de septiembre adquiere mayor relevancia al observar el comportamiento acumulado del año. Entre enero y septiembre de 2026, el Mivhed ha emitido 1,476 licencias de construcción, un aumento de 93 % respecto al mismo período de 2025.

Más inversión y menos trabas

El ministro atribuyó parte de este desempeño a los esfuerzos para agilizar la permisología y reducir las trabas burocráticas que enfrentan los proyectos de construcción.

Te puede interesar MIVHED reporta 1,122 licencias de construcción en siete meses

Rodríguez afirmó que el presidente Luis Abinader da seguimiento directo a este tema durante las reuniones del Gabinete de Construcción, donde, según explicó, una de las preguntas recurrentes es cómo avanzan los procesos de permisos en las distintas instituciones públicas.

Aunque el MIVHED mantiene una buena valoración en materia de permisología, el funcionario reconoció la necesidad de continuar simplificando los procedimientos para acelerar la aprobación de proyectos.

En esa dirección, informó que el ministerio trabaja junto al programa Burocracia Cero en un proyecto que busca reducir la cantidad de trámites que deben realizar los desarrolladores ante diferentes organismos del Estado.

La iniciativa procura que los procesos sean más ágiles y evitar que los inversionistas tengan que gestionar de manera separada autorizaciones ante instituciones cuya participación no necesariamente está directamente vinculada con el proyecto.

Construcción como motor económico

Las cifras del MIVHED se producen en un contexto en el que el sector construcción mantiene un papel relevante dentro de la actividad económica nacional.

La relación entre permisos, nuevas obras e inversión resulta especialmente significativa debido al efecto multiplicador de la construcción sobre otras áreas de la economía, entre ellas el empleo, la demanda de materiales, el transporte, los servicios profesionales y las actividades vinculadas al mercado inmobiliario, dijo Rodríguez.

Durante su intervención, sostuvo que el crecimiento de las licencias y la agilización de los procesos permiten proyectar una mayor actividad del sector en los próximos meses.

"Son cifras históricas que nos llenan de aliento y, sobre todo, de orgullo de que vamos por muy buen camino", afirmó el ministro, al referirse al comportamiento de las autorizaciones emitidas por la institución.