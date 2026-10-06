Desarrolladores privados construirán 1,800 viviendas en SDN con inversión de RD$1,200 millones

Apartamentos que se construirán en el eje de la avenida Jacobo Majluta. ( CEDIDA POR LA CONSTRUCTORA )

Un proyecto habitacional contempla la construcción de 1,800 viviendas en Santo Domingo Norte, con una inversión estimada de 1,200 millones de pesos en su primera etapa.

El desarrollo, ubicado en el eje de la avenida Jacobo Majluta, inició con una primera fase que contempla 264 apartamentos distribuidos en torres de seis y ocho niveles, cuya construcción tendrá un período estimado de tres años.

De acuerdo con la información suministrada, esta etapa generará alrededor de 600 empleos, 200 de ellos directos y 400 indirectos, vinculados principalmente a contratistas y subcontratistas.

El proyecto será desarrollado por etapas y contempla distintos segmentos del mercado habitacional. Las primeras viviendas estarán dirigidas al mercado abierto, mientras que las fases posteriores incluirán unidades de bajo costo e interés social en edificios de cuatro niveles.

"Riverside", como se le ha denominado, es construido por Empresas EE, presidida por Edmond Elías Hermida, en sociedad con Gufem Proyectos Inmobiliarios, encabezada por el ingeniero Gustavo Cid Ricart.

Riverside se ejecutará bajo la garantía de Fiduciaria Popular, como parte de la estructura fiduciaria del proyecto.

“Riverside es la continuación natural de lo que hemos venido construyendo en Santo Domingo Norte durante más de una década”, expresó el ingeniero Gustavo Cid Ricart.

Servicios y áreas comunes

Además de las viviendas, el proyecto contempla áreas deportivas, recreativas y de convivencia, entre ellas piscina, canchas de pádel y baloncesto, gimnasio al aire libre, un circuito de un kilómetro para caminar o correr, área infantil, gazebo, espacios para mascotas y áreas verdes.

También contará con un área comercial y un club deportivo privado que operará de manera independiente del condominio.

La comercialización de las viviendas estará a cargo de PÁEZ International Realty.