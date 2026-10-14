Las licencias de construcción crecen casi un 20 % e impulsan el sector

La construcción es parte importante del crecimiento exhibido por la economía dominicana entre enero y agosto de 2026. Ese sector acumuló la tasa más elevada de expansión durante los primeros ocho meses del año, con un 7 %.

Ese comportamiento ha estado influenciado, entre otras cosas, por las mejoras institucionales para agilizar y dar transparencia a los procesos de aprobación de nuevas obras, según destaca el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en sus últimos dos informes sobre la actividad económica del país.

La emisión de licencias de construcción creció un 19.9 % durante el primer semestre de este año, en comparación con igual período del 2025, de acuerdo con los registros del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), que reflejan que tres de cada cuatro autorizaciones otorgadas fueron para proyectos habitacionales.

Durante el primer semestre de 2026 las licencias de construcción emitidas por el Mivhed sumaron 921, cifra que representa un aumento absoluto de 153 con relación a las 768 otorgadas en igual lapso del año pasado.

La aceleración en el otorgamiento de autorizaciones para construir se da en medio de un aumento del tiempo promedio en días para la aprobación.

En el segundo trimestre de 2025 el plazo para entregar una licencia fue de 143.5 días, mientras que en ese mismo período de este año ascendió a 165.9 días. De igual forma, durante el primer trimestre de 2026 el plazo para aprobar licencias fue de 185.7 días, superando los 145.3 de enero-marzo del año anterior.

Proyectos habitacionales

La agilización en la emisión de los permisos para construir, sumado a la evolución del crédito hacia el sector, que creció un 16.2 % al cierre de agosto, y una mayor ejecución del gasto de capital del Gobierno representan dos de los factores que han incidido en el dinamismo de la actividad, de acuerdo con el BCRD.

Los proyectos habitacionales concentran la mayoría de los permisos que se otorgaron en los primeros seis meses. En promedio, el 74.4 % de las iniciativas de construcción autorizadas por la institución fueron para viviendas, una cifra que supera el 73.1 % registrado en enero-junio de 2025.

Contrario al año anterior, cuando las construcciones para hospedaje representaron el segundo tipo de proyectos con más licencias, promediando un 8.4 % del total, este año las edificaciones para comercio y de oficinas subieron a esa posición, representando el 13 %.